Rio Grande do Sul Quatro pessoas são presas com mais de 20 mil reais em objetos furtados em Santa Maria, na Região Central do RS

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

Eles transportavam mais de trezentos itens furtados de lojas de departamento da região Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na tarde desta terça-feira (10), na BR-392, em Santa Maria, na Região Central do RS, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três mulheres e um homem que haviam furtado diversos itens em lojas da cidade.

Durante uma operação de combate ao crime, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um Prisma, emplacado em Porto Alegre. O motorista, um homem de 41 anos, natural de Porto Alegre, possuía uma extensa ficha criminal, com registros por posse ilegal de arma de fogo, receptação, tráfico de drogas e roubo.

As passageiras eram três mulheres, também naturais de Porto Alegre, com idades de 27, 30 e 37 anos, todas com antecedentes policiais por receptação, furto, ameaça e lesão corporal.

Ao realizarem a fiscalização do veículo e dos pertences dos ocupantes, os policiais encontraram, no porta-malas, sacolas contendo roupas e calçados novos, com etiquetas de diversas lojas de departamento de Santa Maria.

Questionados sobre a origem dos materiais, os tripulantes não apresentaram nota fiscal nem comprovante de compra. Na bolsa de uma das mulheres, os PRFs encontraram um desacoplador magnético, usado para remover etiquetas antifurto de peças de vestuário.

Por meio das sacolas e etiquetas encontradas no interior do veículo, foi possível identificar a origem dos itens. Após contato com as lojas, os policiais confirmaram que o material havia sido furtado durante a manhã e a tarde em diferentes estabelecimentos da cidade. Os furtos eram realizados pelas mulheres, enquanto o homem as levava até as lojas e as buscava após os crimes.

Os ocupantes do automóvel confessaram que haviam saído de Porto Alegre para praticar os furtos e estavam retornando à região metropolitana. Os quase 300 itens subtraídos foram avaliados em mais de R$ 20 mil.

Os quatro criminosos foram presos em flagrante e encaminhados à polícia judiciária local. O material furtado foi apreendido e será restituído aos legítimos proprietários.

