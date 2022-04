Porto Alegre Quatro pichadores são presos no Centro Histórico de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

Outros prédios da região também foram depredados Foto: PMPA/Divulgação

A Guarda Municipal prendeu quatro jovens, na madrugada desta quinta-feira (14), após terem pichado e colado cartazes em pilares do Viaduto Otávio Rocha, na avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Outros prédios da região também foram depredados. O sistema de videomonitoramento do Centro Integrado de Comando de Porto Alegre flagrou ação criminosa após recebimento de denúncia.

A rede de inteligência conta com mais de 1,3 mil câmeras de segurança. A guarnição mais próxima foi acionada para efetuar a prisão. O crime ocorreu depois da meia-noite.

“Além da denúncia recebida, os agentes também contaram com apoio das câmeras de videomonitoramento, resultando no êxito da ação. Esta participação ativa da população é fundamental para agirmos com maior rapidez no combate à criminalidade”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Com eles, foram apreendidos latas de spray e um galão de cola. Os suspeitos foram encaminhados à 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi registrado o flagrante, sendo liberados em seguida. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 e 156.

Autuados

Antes de serem conduzidos para a delegacia, os suspeitos foram autuados pela prefeitura com base no Código de Posturas de Porto Alegre, que prevê multa diária de R$ 3,7 mil, podendo chegar a R$ 12,8 mil, em valores atuais, pela prática de pichação.

Um processo administrativo será aberto, com prazo para defesa. Ao término, o infrator também será obrigado a reparar o próprio dano cometido ao patrimônio público. Além disso, caso a multa não seja quitada, ele terá seu nome incluído na dívida ativa com o município.

