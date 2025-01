Política “Que alegria ver o Zuck vir pro nosso lado”, diz Bolsonaro sobre o CEO da Meta

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou, nesta quarta-feira (22), o anúncio do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, sobre a mudança no sistema de verificação de fatos (fact-checking) realizado por terceiros, que está sendo oficialmente descontinuado nos Estados Unidos.

“Que alegria de ver o Zuck, não é meu amigo, não que eu não conversei com ele, mas que alegria de ver o Zuckerberg vir pro nosso lado, ir pro lado do Elon Musk, entre outros”, disse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma live para o portal AuriVerde Brasil nesta quarta-feira.

No dia 7 de janeiro, a empresa anunciou as novas diretrizes para garantir mais “liberdade de expressão” nas redes sociais. As novas medidas foram celebradas pelos políticos de direita.

Zuckerberg publicou um vídeo, anunciando que a mudança serve para evitar cenários ruins e reduzir a quantidade de publicações e perfis de pessoas que foram acidentalmente removidos devido ao serviço de checagem de fatos. O CEO afirmou que a companhia trabalhará em conjunto com a administração do presidente dos EUA, Donald Trump.

“É hora de voltar às nossas raízes em torno da liberdade de expressão. Estamos substituindo verificadores de fatos pelo [recurso] notas da comunidade, simplificando nossas políticas e focando em reduzir erros”, disse Zuckerberg.

Governo brasileiro questionou novas medidas

As mudanças na Meta, responsável pelo Instagram, Threads, Facebook e WhatsApp, geraram grande repercussão no Brasil. A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu explicações sobre os efeitos no país do encerramento do programa de checagem de fatos da companhia, nas redes sociais, nos Estados Unidos.

A instituição alegou que a decisão da Meta poderia trazer “consequências nefastas” e que as big techs deveriam “assumir suas responsabilidades com o ambiente informacional íntegro”, além de adotar medidas para mitigar danos que os produtos possam causar aos usuários.

Em resposta, a Meta informou que, por ora, encerrará o Programa de Verificação de Fatos independente apenas nos Estados Unidos. No Brasil, no entanto, a checagem de fatos realizada pela companhia permanecerá ativa neste momento.

A AGU afirmou ainda que as informações prestadas pela Meta causam “grave preocupação” e também contrariam afirmações realizadas pela empresa em recentes manifestações proferidas no curso da discussão sobre o Marco Civil da Internet, no âmbito de processos em julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal).

