Brasil Queda de árvore mata mulher atingida dentro de carro em São Paulo

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Um homem e duas crianças foram resgatados por bombeiros. Foto: Corpo de Bombeiros/SP Um homem e duas crianças foram resgatados por bombeiros. (Foto: Corpo de Bombeiros/SP) Foto: Corpo de Bombeiros/SP

A queda de uma árvore sobre um veículo na tarde desta terça-feira (1º) causou a morte de uma mulher na Vila Mariana, na capital paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o óbito foi atestado pelo médico do Helicóptero Águia da Polícia Militar, que participou do socorro à vítima.

Além da mulher, estavam no carro um homem e duas crianças: uma menina de 8 anos e um menino de 10 anos. Os três foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital São Paulo, na Vila Clementino, bairro vizinho.

A queda da árvore ocorreu por volta das 14h40 na rua Dr. Thirso Martins, na altura do número 32. O socorro foi feito por cinco equipes do Corpo de Bombeiros em razão de as vítimas terem ficado presas nas ferragens do carro.

A corporação foi acionada na cidade nesta terça 63 vezes por causa de quedas de árvores causadas pelas fortes chuvas que atingiram a capital paulista durante a tarde, principalmente nos bairros de Vila Mariana, Ipiranga, Jabaquara e Cidade Ademar.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura de São Paulo, foram observadas rajadas de vento que chegaram a 52 km/h às 14h42, no aeroporto de Congonhas, área próxima da região onde ocorreu o acidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil