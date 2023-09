Brasil Queda de avião de turistas no Amazonas deixa 14 mortos

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Entre as vítimas, estão turistas, piloto e co-piloto. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um avião com turistas caiu na região de Barcelos, a 400 quilômetros de Manaus, no Amazonas, deixando 14 mortos. O acidente ocorreu na tarde de sábado (16) e, de acordo com a Defesa Civil do Estado, entre os mortos estavam 12 passageiros, que estariam no local para a prática de pesca esportiva, o piloto e o copiloto da aeronave.

Todos os passageiros eram brasileiros e saíram de Manaus com destino a Barcelos para pescar no Rio Negro. De acordo com o coronel Vinicius Almeida, secretário de Segurança Pública do Amazonas, os corpos das vítimas foram levados para o auditório de uma escola no município, já que o local não conta com uma câmara fria ou um Instituto Médico Legal (IML).

“A expectativa é que amanhã (domingo) saia de Manaus uma aeronave das Forças Aéreas com quatro integrantes da Polícia Científica e um delegado, que vai ser encarregado de apurar as circunstâncias deste acidente. Amanhã mesmo os corpos devem ser levados para Manaus e, então, imediatamente, possamos começar a preparação para liberação dos corpos às famílias”, informou Almeida.

Ainda não é possível saber as causas do acidente. Para determinar o que causou a queda do avião, peritos da Aeronáutica irão investigar as circunstâncias do local, aeronave e clima, que podem ter levado às mortes. Entretanto, informações preliminares apontam que o mau tempo, a pista de pouso lameada e o curto comprimento desta pista poderiam ter contribuído para a tragédia.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB) um relatório com as possíveis causas será divulgado em breve, depois que os peritos averiguar “todos os aspectos” que envolveram o acidente, como o funcionamento da aeronave, o vento na localidade e o comprimento da pista.

“As informações são que o avião pousou, não teve pista o suficiente para pousar de maneira segura, isso são relatos que chegaram até nós. As vítimas eram turistas brasileiros que foram até Barcelos para praticar pesca esportiva. Duas outras aeronaves abortaram o pouso antes do acidente”, disse o secretário de Segurança Pública.

O avião era um EMB-110 Bandeirante, com capacidade de até 18 passageiros, da Manaus Aerotáxi. Nas redes sociais, a empresa de táxi aéreo afirmou que a “segurança dos passageiros e tripulação é sempre a prioridade” e, por isso, “a aeronave e tripulação envolvida no sinistro atendiam a todas as exigências da autoridade de aviação civil necessárias à aeronavegabilidade”. “Estamos comprometidos em esclarecer todos os detalhes relacionados a este acidente”, completou, por meio de nota.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/queda-de-aviao-de-turistas-no-amazonas-deixa-14-mortos/

Queda de avião de turistas no Amazonas deixa 14 mortos

2023-09-16