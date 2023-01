Mundo Queda de avião deixa pelo menos 68 mortos no Nepal

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Um representante da companhia aérea informou que dentre os ocupantes estão duas crianças, quatro tripulantes e 15 estrangeiros. Foto: Reprodução Um representante da companhia aérea informou que dentre os ocupantes estão duas crianças, quatro tripulantes e 15 estrangeiros. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A queda de um avião bimotor no Oeste de Pokhara, no Nepal, deixou pelo menos 68 mortos neste domingo (15), segundo a autoridade de aviação civil do país. O voo tinha 72 pessoas a bordo e havia decolado de Katmandu, capital do país.

Um porta-voz das forças armadas do país informou que 44 corpos já foram retirados do local do acidente.

Segundo o banco de dados da Aviation Safety Network, este é o acidente mais letal dos últimos 30 anos no Nepal desde que, em 1992, um Airbus A300 da Pakistan International Airlines caiu em uma encosta ao se aproximar de Katmandu, matando 167 pessoas.

A aeronave que caiu neste domingo, uma ATR 72, era operada pela empresa de voos domésticos Yeti Airlines. Um representante da companhia aérea informou que dentre os ocupantes estão duas crianças, quatro tripulantes e 15 estrangeiros.

O avião levava, além de 57 nepaleses, incluindo duas crianças, cinco indianos, quatro russos, um irlandês, dois sul-coreanos, um australiano, um francês e um argentino, segundo autoridades do aeroporto de onde decolou a aeronave. Quatro tripulantes também estavam no voo.

A viagem para Pokhara, a segunda maior cidade do Nepal escondida sob a cordilheira Annapurna, da capital Kathmandu é uma das rotas turísticas mais populares do país do Himalaia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo