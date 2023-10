Brasil Queda de avião mata 12 pessoas em Rio Branco, no Acre

As 12 pessoas que estavam no avião de pequeno porte morreram carbonizadas. (Foto: Divulgação)

Um avião de pequeno porte explodiu após cair perto do Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre, na manhã deste domingo (29). As 12 pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram.

O avião modelo Caravan, da empresa ART Taxi Aéreo, decolou de Rio Branco com destino a Envira, no Amazonas. Segundo a Anac (Agência Nacional de Avião Civil), a aeronave estava em situação regular.

No avião, estavam seis homens, três mulheres e uma criança de 1 ano e 7 meses de idade, além do piloto e do copiloto. A aeronave caiu em um local de difícil acesso, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O governo do Acre informou que as vítimas morreram carbonizadas e que as causas do acidente serão investigadas.

