Geral Queda de bimotor: Aeronáutica suspende buscas e parentes de desaparecidos lamentam

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, ainda está desaparecido. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou neste domingo (5) que estão suspensas as buscas pelo bimotor que caiu no mar em 24 de novembro, na área entre as cidades de Ubatuba (SP) e Paraty (RJ). Dos três ocupantes da aeronave, um teve o corpo resgatado e dois permanecem desaparecidos.

O avião sofreu o acidente após sair de Campinas, em São Paulo, em direção ao Rio de Janeiro. Estavam a bordo o piloto Gustavo Calçado Carneiro, de 27 anos – cujo corpo foi encontrado um dia após o acidente –, o copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, e o empresário Sérgio Alves, de 45.

Em nota, a FAB justificou que ao longo de dez dias de operação cobriu completamente toda a área referente ao provável local da queda, considerando-se as possibilidades de deslocamento em mar aberto. A aeronáutica também disse que seguiu os padrões internacionais e realizou ações em condições meteorológicas que, embora instáveis, não comprometeram as missões na parte aérea.

“A FAB se solidariza com as famílias dos ocupantes da aeronave acidentada e ressalta que a operação de Busca e Salvamento pela Aeronáutica poderá ser reativada se justificada por meio do surgimento de novos indícios sobre a aeronave ou seus ocupantes”, diz o comunicado.

Os familiares de Porfírio Júnior e Alves foram comunicados do encerramento das buscas na noite de sábado. Neste domingo, os parentes usaram as redes sociais para lamentar e cobrar a continuidade dos trabalhos.

“Essa notícia me dói profundamente. É revoltante. Como acreditar, e explicar aos meus filhos, que os órgãos que deveriam nos ajudar estão desistindo de encontrar o pai deles? É angustiante não ter informações, não conseguir achar respostas para tudo o que ocorreu. O que me resta é conseguir fechar esse ciclo e sinto que também estão me tirando este direito”, escreveu a designer Tatiana Fogaça, mulher de Alves.

Muito emocionada, Tatiana também gravou um vídeo e postou nas redes sociais. Nele ela pede para Marinha e Aeronáutica estendam as buscas e critica a atuação das duas forças no caso:

“Ontem (sábado) ao meio-dia recebi uma ligação da Marinha dizendo que finalmente, após tanto apelo, depois de dias e dias, a embarcação chamada Graça Aranha estaria se deslocando para a região. Às 19h30min recebo uma ligação da Aeronáutica dizendo estarem encerrando as buscas. Antes, no meio-dia perguntei à Marinha qual era o protocolo em relação ao período de buscas? E agora recebo uma ligação da Marinha dizendo estarem encerrando a missão. Perguntei qual era a missão e eles disseram que não eram encontrar a aeronave, e sim vidas. Falei então: ’Essas vidas não foram encontradas ainda, como vocês estão se retirando?’. Justamente nesse momento 24 horas depois que a embarcação que poderia localizar a aeronave chegou. É muita negligência por parte da Aeronáutica e da Marinha. Desde o início do caso”, disse Tatiana, que completou:

“Faço um apelo a todo mundo que conheça alguém que possa interceder. Peço que o poder público faça o que precisa fazer. Peço o apoio de todos que conhecemos. Tem sido muito difícil porque precisamos de um desfecho. Nos ajudem a pedir e interceder para a Aeronáutica e Marinha estenderem as buscas por mais alguns dias. Precisamos encontrar o Serginho, meu marido. Nem que seja para se despedir dele”.

Procurada, a Aeronáutica diz que “as buscas aéreas pela FAB seguiram padrões internacionais e durante os 10 dias da operação, também foram verificadas a extensão ao longo do litoral e ilhas próximas ao provável local da queda da aeronave. As ações foram realizadas, por vezes, com condições meteorológicas que, embora instáveis, não comprometeram as missões na parte aérea”. A Marinha não se pronunciou.

Neste domingo, a família de Porfírio Júnior anunciou nas redes sociais que fará buscas com a ajuda de barqueiros e pesqueiros. Cerca de 20 voluntários decidiram vasculhar a região com redes de arrasto, na tentativa de encontrar vestígios ou sobreviventes do acidente.

O avião, modelo PA-34-220T, pertencia a Porfírio Júnior. A aeronave não poderia fazer táxi aéreo, mas tinha autorização para fazer voos noturnos privados. A vistoria estava em dia. O bimotor foi fabricado em 1981. Seu Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) venceria em 6 de agosto de 2022. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral