Porto Alegre Queda de elevador deixa uma pessoa ferida no edifício do Tribunal de Justiça em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Acidente ocorreu durante substituição do equipamento, que despencou dois andares. (Foto: Arquivo/TJ-RS)

Na tarde desta quarta-feira (15), a queda de um dos elevadores do edifício-sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), em Porto Alegre, deixou ferido um técnico de manutenção que trabalhava no teto da unidade, em processo de substituição por uma nova. O prédio fica na avenida Borges de Medeiros, próximo à Aureliano de Figueiredo Pinto, bairro Praia de Belas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (que conta com um batalhão a poucos metros do local do acidente), o trabalhador foi encaminhado consciente Ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). elevador despencou quando estava parado no segundo andar, a uma altura aproximada de 8 metros.

O TJ-RS, por sua vez, acrescentou que a vítima utilizava equipamento de proteção individual e sofreu fratura no úmero (antebraço) esquerdo e luxação no ombro direito. Até o fim da noite, não haviam sido divulgadas informações atualizadas sobre a situação do paciente.

Nota oficial

A assessoria de imprensa da Corte gaúcha publicou nota oficial em seu site (tjrs.jus.br), detalhando o fato e ressaltando que acompanha o caso. Confira:

“O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul informa que às 14h24min desta quarta-feira um dos elevadores internos do prédio-sede, que se encontra em obra, caiu dois pavimentos (em torno de 8 metros).

Um funcionário da empresa Thyssenkrupp, que presta o serviço de substituição dos elevadores do TJRS, se encontrava no teto da cabine e sofreu ferimentos.

O trabalhador, que usava equipamentos de proteção individuais (EPIs) no momento do acidente, sofreu uma luxação no ombro direito e fratura no úmero esquerdo. Ele foi socorrido no local pela equipe do Departamento Médico Judiciário (DMJ), consciente, e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.

O elevador estava isolado com tapumes, sem circulação de público. Trata-se do último de um total de dez unidades que já passaram pelo processo de desmontagem para substituição por novos equipamentos.

Será realizada perícia no maquinário e nas instalações, bem como verificados os procedimentos, a fim de apurar as circunstâncias do acidente. O TJ-RS se solidariza com o funcionário e informa que seguirá acompanhando o caso”.

Thyssenkrupp emite nota

“A Thyssenkrupp reitera que concluiu a venda de seu negócio de elevadores em julho de 2020 para o consórcio liderado pela Advent International e a Cinven, que deu origem à empresa TKE Elevadores. Portanto, a empresa não está atuando mais neste mercado e não possui vínculo com o funcionário citado na matéria”.

(Marcello Campos)

