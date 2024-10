Política Queda no banheiro e pontos na nuca: como foi o acidente que levou Lula a cancelar viagem à Rússia

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

A equipe médica do presidente avaliou que seria prudente o presidente cancelar a viagem até a Rússia e permanecer em repouso. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada no último sábado (19). De acordo com relatos, ele estava sentado em um banco que escorregou. Em seguida, Lula caiu e bateu a cabeça, machucando a parte de trás da cabeça, onde precisou levar cinco pontos.

A queda ocorreu logo após Lula retornar de São Paulo para Brasília. O presidente estava na capital paulista no sábado para participar de atividades de campanha ao lado de Guilherme Boulos, o que acabou sendo cancelado pela chuva. Lula, no entanto, gravou vídeo ao lado do candidato.

Lula estava no Alvorada apenas com a primeira-dama Janja da Silva. O casal já estava arrumando as malas para embarcar para Rússia, onde participaria da Cúpula dos Brics. A viagem estava prevista para se iniciar na tarde desse domingo (20).

Após o acidente no sábado, o presidente foi levado para a unidade do Hospital Sírio Libanês em Brasília, onde foi atendido com emergência e liberado no mesmo dia. Lula foi submetido a exames no Sírio e levou cinco pontos. Não houve indicativo de internação. Nesse domingo, retornou ao local para uma nova avaliação médica.

Segundo auxiliares próximos, Lula está ativo e caminhando. O presidente estava conversando neste domingo com ministros que iriam acompanhá-lo até a Cúpula dos Brics para reajustar sua participação, entre eles Mauro Vieira (Relações Exteriores), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário). Mauro Vieira, irá comandar a delegação brasileira que participará do evento na Rússia.

A equipe médica do presidente avaliou que seria prudente o presidente cancelar a viagem até a Rússia e permanecer em repouso. Ele está sendo supervisionado por três neurologistas.

Conforme o boletim médico do Hospital Sírio Libanês de Brasília, Lula teve um “ferimento corto-contuso em região occipital”, o que significa um corte na parte de trás da cabeça. Nessa região está o osso occipital, que se articula com a coluna vertebral, e o lobo occipital, que fica na parte posterior do cérebro. Ele é o responsável pelo processamento visual, com percepção de cor e de profundidade. Uma lesão grave nesta área pode fazer com que o paciente fique cego ou não reconheça objetos, por exemplo.

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês – unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital (parte de trás da cabeça). Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio”, diz o boletim médico do Hospital Sírio Libanês em Brasília. As informações são do jornal O Globo.

