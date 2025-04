Porto Alegre Quedas de árvores e galhos provocam bloqueios em dezenas de ruas de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Vendaval derrubou árvores e galhos na Capital e na Região Metropolitana Foto: Marcelo Warth/O Sul Vendaval derrubou árvores e galhos na Capital e na Região Metropolitana. (Foto: Marcelo Warth/O Sul) Foto: Marcelo Warth/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O forte temporal que atingiu Porto Alegre na tarde de segunda-feira (31) provocou bloqueios em dezenas de ruas e avenidas da Capital. De acordo com balanço divulgado no início da manhã desta terça (1°) pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), há 36 bloqueios em vias da cidade, sendo 18 totais e 18 parciais.

Além disso, mais de 40 cruzamentos estão com semáforos fora de operação por falta de energia e 10 locais foram isolados em razão de fios energizados caídos sobre as vias.

“As equipes de fiscalização e manutenção semafórica da EPTC foram reforçadas e deslocadas para os pontos mais críticos e com mais risco de acidentes para monitorar a circulação, restaurar a sinalização e auxiliar os usuários”, informou a empresa.

Vendaval

No Aeroporto Internacional Salgado Filho, as rajadas de vento chegaram a 111 km/h, de acordo com a MetSul Meteorologia. Na Base Aérea de Canoas, a velocidade do vento atingiu 100 km/h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/quedas-de-arvores-e-galhos-provocam-bloqueios-em-dezenas-de-ruas-de-porto-alegre/

Quedas de árvores e galhos provocam bloqueios em dezenas de ruas de Porto Alegre

2025-04-01