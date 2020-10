As queimadas na Amazônia em 2020 já ultrapassaram o total registrado de janeiro a dezembro do ano passado. Foram verificados 89.604 focos de calor detectados pelos satélites monitorados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) até quinta-feira (22), contra 89.176 em 2019.

Na quinta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que convidará diplomatas estrangeiros para visitar a Floresta Amazônica. Segundo o presidente, eles não verão “nada queimando ou sequer um hectare de selva devastada”. Bolsonaro deu a declaração no Palácio do Itamaraty, durante cerimônia de formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco.

“Estamos ultimando uma viagem Manaus-Boa Vista, onde convidaremos diplomatas de outros países para mostrar, naquela curta viagem de uma hora e meia, que não verão em nossa Floresta Amazônica nada queimando ou sequer um hectare de selva devastada”, afirmou Bolsonaro.