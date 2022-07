Política Quem é a mulher que irá comandar o Superior Tribunal de Justiça a partir de 25 de agosto

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Maria Thereza será a 20ª presidente do STJ, Corte criada pela Constituição de 1988 e instalada em 1989. Foto: Reprodução Maria Thereza será a 20ª presidente do STJ, Corte criada pela Constituição de 1988 e instalada em 1989. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Está marcada para 25 de agosto, às 17h, a cerimônia de posse da ministra Maria Thereza de Assis Moura como nova presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e do ministro Og Fernandes como vice-presidente.

Os dois – que também assumem o comando do Conselho da Justiça Federal – foram eleitos no dia 11 de maio, por aclamação, para conduzir o tribunal no biênio 2022-2024, em substituição aos ministros Humberto Martins e Jorge Mussi, que comanda o tribunal durante este recesso.

Maria Thereza será a 20ª presidente do STJ, Corte criada pela Constituição de 1988 e instalada em 1989. A cerimônia poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal do STJ no YouTube.

A futura presidente do STJ é natural de São Paulo, onde iniciou sua trajetória acadêmica e profissional. Mestre e doutora em direito processual pela Universidade de São Paulo – instituição na qual também leciona –, tem especialização em direito penal econômico pela Universidade de Coimbra, em Portugal.​​​​​​​​​

