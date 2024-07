Mundo Quem é J.D. Vance, republicano candidato à vice na chapa de Donald Trump nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

James David Vance, de 39 anos, é um senador republicano pelo estado de Ohio. Foto: Reprodução James David Vance, de 39 anos, é um senador republicano pelo estado de Ohio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O candidato republicano Donald Trump escolheu nessa segunda-feira (15) J.D. Vance, de 39 anos, para ser o vice-presidente de sua chapa à Casa Branca. James David Vance é um senador republicano pelo estado de Ohio. Segundo a Associated Press, Vance é jovem e ideológico, e tem a função de energizar a base de eleitores de Trump.

“Após longas deliberações e reflexões, e considerando os enormes talentos de muitos outros, decidi que a pessoa mais adequada para assumir o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance, do estado de Ohio”, disse Trump em post de sua rede social, Truth Social.

A escolha foi feita por Trump no contexto da Convenção Nacional Republicana, que vai até quinta-feira (18). Durante a convenção, Trump foi oficializado como candidato oficial à disputa presidencial de novembro. Vance é relativamente novo no mundo da política. Ele entrou no Senado apenas no ano passado, após se tornar uma estrela no cenário conservador nos EUA.

Ele já foi um crítico feroz de Trump, chegando a chamá-lo de “heroína cultural”. Mas, anos depois, conquistou apoio do ex-presidente na sua corrida ao Senado em 2022 após abraçar sua ideologia política, chegando inclusive a dizer que a eleição de 2020 foi roubada. No Congresso e na imprensa americana, rapidamente se tornou um dos maiores defensores do ex-presidente.

O senador se tornou conhecido após escrever o livro “Era uma Vez um Sonho”, que ganhou uma adaptação cinematográfica produzida pela Netflix — o filme chegou a ser indicado a dois Oscar em 2021. Na obra, Vance relembra sua infância e adolescência no interior dos EUA, com uma mãe viciada em drogas e sofrendo com a falta de dinheiro.

Criado por seus avós maternos, Vance cresceu em Middletown, Ohio. Depois de se alistar nos Marines e trabalhar com relações publicas no Iraque, ele se formou com distinção na Universidade Estadual de Ohio e depois entrou na faculdade de Direito de Yale.

Após atuar como advogado de empresas, Vance foi para San Francisco trabalhar com o bilionário Peter Thiel, capitalista de risco e grande doador do partido Republicano.

O anúncio de Trump aconteceu menos de dois dias após ele sobreviver a um atentado durante um comício na Pensilvânia. Vance atribuiu o tiroteio diretamente à retórica do presidente Biden e sua campanha: “A premissa central da campanha de Biden é que o presidente Donald Trump é um fascista autoritário que deve ser impedido a todo custo. Essa retórica levou diretamente à tentativa de assassinato do presidente Trump”, escreveu no X.

“Vance tem potencial para ser sucessor de Trump em eleições futuras”, afirma Paulo Gitz, estrategista global da XP. “Tem uma postura bastante crítica ao poder das Big Tech. Esse será o foco do mercado nos próximos meses”, diz.

