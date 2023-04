Geral Quem é Julia Zanatta, deputada federal que denunciou colega por assédio

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Deputada federal por Santa Catarina, Julia Zanatta (PL) foi eleita para o primeiro mandato em 2022. (Foto: Câmara de Deputados/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Deputada federal por Santa Catarina, Julia Zanatta (PL) foi eleita para o primeiro mandato em 2022. Aos 38 anos, é defensora do armamento civil, antifeminista e forte aliada ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também se descreve como amiga de Eduardo Bolsonaro.

Na quarta-feira (12), questionou uma ação do deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA). Nas redes sociais, divulgou imagens do momento em que ele aproxima o rosto do pescoço dela, por trás, em meio a uma discussão generalizada na comissão de segurança pública da Câmara (relembre abaixo).

“Nunca dei liberdade para esse deputado. […] Cena absurda”, escreveu.

Natural de Criciúma, no Sul do estado, tem formação em jornalismo e direito. É casada e possui uma filha.

Relembre

Na terça-feira (11), a comissão ouvia o ministro da Justiça, Flávio Dino, quando parlamentares do governo e da oposição, após vários desentendimentos ao longo da sessão, partiram de vez para um bate-boca acalorado.

Zanatta discutia com uma parlamentar quando Jerry se aproximou por trás da deputada do PL e cochichou algo.

O deputado afirma que, naquele momento, pediu para Zanatta respeitar a deputada com quem debatia.

O que a deputada diz

Em suas redes sociais, Julia Zanatta afirmou: “Nunca dei liberdade para esse deputado e nem sabia qual era o nome dele, mas ele se sentiu LIVRE para chegar por trás de mim. A sorte que alguém pegou a cena ABSURDA! Deputado do Partido Comunista do Brasil do estado do Maranhão, Marcio Jerry”, escreveu a parlamentar.

Resposta de Jerry

Também em rede social, Jerry se defendeu: “A cena real que a deputada bolsonarista Julia Zanatta deturpou, distorceu. Fake news absurda. Apelei a ela para respeitar a deputada Lídice da Mata”.

Ao jornal O Globo, o deputado do PCdoB negou as acusações e disse ser vítima de “montagem de uma farsa”.

De acordo com Jerry, ele interveio em uma discussão entre Zanatta e Lidice da Mata (PSB-BA), para pedir respeito a parlamentar aliada. Nas imagens divulgadas pela bancada do PL, é possível identificar o momento em que ele diz “40 anos de mandato” no ouvido da bolsonarista.

O deputado afirma que, na hora do ocorrido, Zanatta reagiu normalmente:

“Ela continuou o diálogo. Quase 24 horas depois foi às redes dizer que foi assediada. Estou indignado, não cometi o ato que a deputada me imputa, ela congelou a imagem e desvirtuou. Absurdo que se cometa um fato dessa natureza, tentando atingir a honra de alguém por uma divergência política. Tudo isso mostra a montagem de uma farsa.”

Jerry diz ainda que irá tomar as medidas cabíveis por ser “vítima de um caso de violência” contra a sua honra. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/quem-e-julia-zanatta-deputada-federal-que-denunciou-parlamentar-por-assedio/

Quem é Julia Zanatta, deputada federal que denunciou colega por assédio

2023-04-13