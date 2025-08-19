Mundo Quem é o filho da princesa da Noruega acusado de 32 crimes, incluindo estupros e maus-tratos

Marius Borg Hoiby, que não tem título real nem funções oficiais, foi preso mais de uma vez no ano passado.

O Ministério Público da Noruega anunciou que Marius Borg Hoiby, de 28 anos, filho mais velho da princesa herdeira Mette-Marit, foi formalmente acusado de 32 crimes após uma investigação que se estendeu por vários meses. Entre as acusações mais graves estão quatro casos de estupro, além de ameaças, violência e outras infrações.

De acordo com o procurador Sturla Henriksbo, ouvido pela emissora pública NRK, a pena máxima que Hoiby pode enfrentar, caso seja condenado, é de até dez anos de prisão. O processo reúne acusações variadas, que vão desde abusos em relacionamentos íntimos até ameaças de morte contra ex-companheiras. Os promotores também incluíram no rol de acusações delitos de trânsito e episódios de violência em diferentes contextos.

Hoiby é enteado do príncipe herdeiro Haakon, futuro rei da Noruega, mas não possui título real nem desempenha funções oficiais ligadas à monarquia. Ele nasceu de um relacionamento anterior de Mette-Marit, antes de seu casamento com Haakon, em 2001. Por essa razão, apesar do vínculo familiar, Marius não integra a linha direta de sucessão nem representa oficialmente a Casa Real.

A investigação contra ele começou no ano passado, depois de uma série de episódios de má conduta que levaram a múltiplas detenções temporárias. As denúncias acumuladas resultaram em um inquérito de grandes proporções, conduzido pela polícia norueguesa. Apesar da gravidade das acusações, o Ministério Público decidiu que, neste momento, não há fundamentos para mantê-lo em prisão preventiva. Ele aguardará o julgamento em liberdade, mas permanece sob acompanhamento das autoridades.

Segundo a NRK, os promotores trabalham com a expectativa de que o julgamento comece em meados de janeiro de 2026 e que o processo judicial se estenda por até seis semanas, dada a quantidade de testemunhas e provas a serem analisadas.

A defesa de Hoiby afirmou, em nota, que ele “leva as acusações a sério”, mas nega a maioria delas, principalmente as que envolvem estupro e violência contra mulheres. Seus advogados disseram ainda que pretendem contestar cada ponto da acusação durante o julgamento e que confiam em um desfecho favorável.

O caso atrai atenção na Noruega por envolver um integrante da família da herdeira do trono, ainda que sem funções oficiais. O Palácio Real se manifestou de forma breve, declarando que a questão cabe exclusivamente ao sistema judicial e que não pretende fazer novos comentários até a conclusão do processo.

Com isso, a família real busca manter distância de um caso considerado delicado, ao mesmo tempo em que reforça a separação entre a vida privada de Marius Borg Hoiby e as obrigações institucionais da monarquia norueguesa.

