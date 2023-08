Brasil Quem eram os pilotos que morreram durante prova de motociclismo

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

O acidente aconteceu ainda na primeira volta, apenas 3 minutos após a largada da corrida do Moto 1000 GP. Foto: Reprodução O acidente aconteceu ainda na primeira volta, apenas 3 minutos após a largada da corrida do Moto 1000 GP. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os pilotos Érico Verissimo da Rocha, de 38 anos, e André Veríssimo Cardoso, de 42 anos, morreram depois de um grave acidente durante o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, no Autódromo Internacional de Cascavel, no oeste do Paraná. Eles disputavam a 4ª Etapa da Moto1000GP.

O acidente aconteceu por volta das 13h20min deste domingo (27), ainda na primeira volta, apenas 3 minutos após a largada da corrida do Moto 1000 GP. André caiu no meio da pista com a moto #9. Ele tenta levantar, com a mão no meio do asfalto na tentativa de sinalizar aos outros pilotos, mas não foi suficiente para evitar a tragédia. Érico não conseguiu desviar e o acertou em cheio. Os dois foram atendidos no local e levados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. As mortes foram confirmadas pela organização do evento.

André chegou a ser encaminhado pela equipe de resgate do campeonato em estado grave para unidade hospitalar e na sequência para centro cirúrgico, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A organização do Moto 1000 GP lamentou a morte dos pilotos e cancelou todas as atividades de pista da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade.

“Infelizmente um dia lindo de corridas se transformou em um dos dias mais tristes da história do Moto1000GP. Nesse momento nossos pensamentos e preces estão inteiramente direcionados às famílias e aos nossos amigos e pilotos que partiram.”, ressaltou a organização em nota.

Apesar do mesmo sobrenome, não há parentesco entre eles. Nas redes sociais, o pernambucano Érico exibe imagens de corridas de motos de anos anteriores. Ele era o atual sétimo colocado na classificação geral do campeonato do Moto1000GP. O piloto deixa um filho, de apenas cinco anos.

Já André era natural de São Paulo. Ele foi campeão das categorias 600cc Pro e 1000cc Evo da SuperBike Brasil. André teria começado a correr provas de motovelocidade em 2011, aos 30 anos.

A Polícia Civil do Paraná irá investigar a morte dos pilotos André Veríssimo Cardoso e Érico Veríssimo da Rocha. Um inquérito será instaurado para apurar a causa do acidente.

Veja, na íntegra, a nota da Polícia Civil divulgada nesta segunda-feira (28).

“Na tarde de ontem (27), ocorreu um acidente durante uma prova de motociclismo no Autódromo de Cascavel, envolvendo os pilotos André Veríssimo Cardoso e Érico Veríssimo da Rocha. Os pilotos foram atendidos e encaminhados ao hospital do município, porém ambos vieram a óbito. A PCPR instaurou um inquérito policial a fim de apurar e esclarecer por completo os fatos.”

2023-08-28