Cultura Quem escreveu isso? Sabe identificar autores brasileiros por trechos de obras?

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

"Todos esses que aí estão Atravancando meu caminho, Eles passarão... Eu passarinho!", de Mário Quintana. Foto: Reprodução "Todos esses que aí estão Atravancando meu caminho, Eles passarão... Eu passarinho!", de Mário Quintana. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

“No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho.” Para muitas pessoas, talvez essas palavras remetam imediatamente ao seu autor: o poeta, contista e cronista brasileiro Carlos Drummond de Andrade.

Outros nomes, como o de Clarice Lispector, Machado de Assis e Guimarães Rosa, também ocupam um local no imaginário que nos levam a pensar em literatura brasileira.

São autores muitas vezes citados na escola e trabalhados nas aulas de português e literatura. Nem sempre, porém, vamos lembrar do trecho específico de uma obra. Em muitos casos, o que nos faz reconhecer um autor são seus personagens, estilo e referências históricas ou de época.

Para quem é amante da leitura e conhecedor da literatura brasileira, pode ser fácil identificar obras de autores nacionais. Mas será que você se sairia bem em um quiz sobre o assunto?

Vestibular

Os vestibulares nacionais são conhecidos por sempre cobrar, em algum nível, conhecimento de literatura brasileira.

Os textos podem aparecer como conteúdo de apoio ou até motivar a própria questão, exigindo do aluno uma análise cuidadosa para chegar à resposta correta.

No Enem, trechos de autores contemporâneos e clássicos são sempre esperados. A edição de 2022, por exemplo, trouxe uma questão com um trecho retirado do livro “Esaú e Jacó”, de Machado de Assis.

Outros vestibulares, como o da Fuvest, Unicamp, UFSC e Uneb, divulgam listas de livros para leitura recomendada ou obrigatória.

Segundo Vinicius Beltrão, que é coordenador de ensino e inovação do SAS Plataforma de Educação, cada vestibular tem sua própria linha quando se trata de obras literárias. Mas, segundo ele, cada vez mais, as universidades têm cobrado obras contemporâneas pela proximidade com a realidade dos estudantes.

Além da brasileira

A literatura brasileira não é a única cobrada no Enem e demais vestibulares. De uma forma geral, produções em português são muito comuns, inclusive aquelas originárias de Portugal ou de países do continente africano que têm o português como idioma.

Na lista de leitura obrigatória mais recente do exame de admissão da Unicamp, por exemplo, consta a Carta de Achamento a el-rei D. Manuel, assinada pelo português Pero Vaz de Caminha.

Segundo Hugo Ornellas, professor de literatura do Colégio e Curso AZ, “os vestibulares estão interessados em um leitor antenado à pluralidade literária. No mundo contemporâneo e das novas tecnologias, não basta dominar apenas um estilo de leitura que normalmente nos é apresentado nas escolas: os clássicos”.

https://www.osul.com.br/quem-escreveu-isso-sabe-identificar-autores-brasileiros-por-trechos-de-obras/

2023-09-27