Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Dono e co-ceo da VaideBet, André e Aislla Rocha, ao lado do casal Gusttavo Lima e Andressa Suíte em festa na Grécia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A decisão da Justiça de Pernambuco, que decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima nessa segunda-feira (23), alegou que o artista teria oferecido ajuda a “foragidos”, referindo-se a André Rocha e Aislla Rocha, casal proprietário da empresa de apostas “Vai de Bet”, de Campina Grande. Segundo a decisão, o avião de Gusttavo Lima levou o casal para a Grécia, mas, ao retornar ao Brasil, seguiu uma rota diferente e não trouxe os investigados.

Os três são alvos da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e casas de apostas online, as “bets”. O casal estava com a prisão decretada desde a deflagração da operação e não se apresentou à Justiça, por isso eram considerados foragidos. Na noite desta segunda-feira (23), André Rocha e Aislla Rocha foram beneficiados por um habeas corpus. O cantor Gusttavo Lima não foi beneficiado pela mesma decisão.

De acordo com a decisão assinada pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, o casal de investigados fez uma viagem com o cantor, saindo de Goiânia com destino à Grécia. Porém, no retorno, o mesmo avião fez escala também em Atenas, na Grécia, e Ilhas Canárias, arquipélago da Espanha, sugerindo que o casal possa ter desembarcado em um desses destinos.

“No dia 7 de setembro de 2024, o avião de matrícula PS-GSG retornou ao Brasil, após fazer escalas em Kavala, Atenas e Ilhas Canárias, pousando na manhã do dia 8 de setembro no Aeroporto Internacional de Santa Genoveva, em Goiânia. Curiosamente, José André e Aislla não estavam a bordo, o que indica de maneira contundente que optaram por permanecer na Europa para evitar a Justiça.”

Segundo a decisão dessa segunda-feira (23), o cantor Gusttavo Lima adquiriu, no dia 1º de junho deste ano 25% da empresa, o que, na avaliação da juíza, representa indícios de participação do cantor no esquema. A juíza também afirma que a ” intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas”.

O casal José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques da Rocha são sócios da Vai de Bet, uma das casas de apostas investigadas na Operação Integration.

Nas redes sociais, Aislla Rocha se descreve como arquiteta e urbanista e vice-presidente de um grupo de casas de apostas esportivas e cassino online, composto por quatro plataformas, entre elas a Vai de Bet. Aislla também é sócia do marido em várias outras empresas do grupo.

Natural de Campina Grande, o empresário André Rocha é dono da Vai de Bet e herdeiro do ramo imobiliário da Paraíba. Ele teve sua prisão preventiva decretada, mas no dia da operação estava em viagem à Grécia. Por causa disso, é considerado foragido pela Justiça.

No dia 4 de setembro, Aislla Rocha publicou nas redes sociais uma foto do casal na comemoração do aniversário do cantor Gusttavo Lima, em uma festa em Mykonos, ilha localizada na Grécia. A Operação Integration foi deflagrada um dia depois.

O empresário paraibano teve quase R$ 200 milhões bloqueados pela Justiça de Pernambuco. Do total bloqueado de José André da Rocha Neto, R$ 35 milhões seriam provenientes de contas pessoais do empresário paraibano. Outros R$ 160 milhões estariam em contas de empresas dele. No total, o montante chega a R$ 195 milhões.

Vai de Bet

A Vai de Bet é uma empresa de apostas esportivas e jogos online, que afirma ser operada pela Betpix N.V., registrada em Curaçao, país do Caribe. A empresa opera no Brasil desde setembro de 2022.

A empresa já patrocinou times de futebol com contratos milionários, como o Corinthians, e também foi um dos patrocinadores do São João de Campina Grande.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima é o embaixador da plataforma e o principal rosto da marca. No site da empresa, o artista é descrito como um patrocinador. Segundo a decisão desta segunda-feira (23), o cantor adquiriu, no dia 1º de junho deste ano 25% da empresa, o que, na avaliação da juíza, representa indícios de participação do cantor no esquema.

No São João 2024 de Campina Grande, por exemplo, Gusttavo Lima presenteou uma fã com um carro durante o show. O presente foi patrocinado pela empresa Vai de Bet.

