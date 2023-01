Geral Quem são Lemann, Telles e Sicupira, os “donos” da Americanas, e de onde vêm suas fortunas

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Beto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles são acionistas de referência da empresa.

Pivô de um dos maiores escândalos financeiros no Brasil nos últimos anos, a Americanas tem por trás três dos homens mais ricos do País: Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira cujas fortunas somam mais de R$ 185 bilhões.

Sócios desde a década de 1970, o trio de bilionários brasileiros ergueu um verdadeiro império. Os três são cariocas, têm a pesca submarina como um dos hobbies em comum e são filantropos quando o assunto é educação.

A bem sucedida sociedade teve início com criação do extinto Banco Garantia, que se tornou uma lenda no mundo dos negócios e permitiu aos três empresários darem sequência à criação de gigantes do mercado global – a 3G capital e a AB Imbev.

Entre os pilares da longeva sociedade entre Lemann, Telles e Sicupira está a definição clara do papel de cada um à frente dos negócios – um não interfere no trabalho do outro.

Saiba quem são cada um dos três bilionários brasileiros e conheça a origem da fortuna do trio que enfrenta atualmente, diante da recuperação judicial da Americanas – a 4ª maior da história no Brasil – a maior crise em quase seis décadas de sociedade.

Jorge Paulo Lemann

O empresário Jorge Paulo Lemann sustenta, atualmente, o título de homem mais rico do Brasil. Com patrimônio estimado em mais de US$ 16 bilhões, ele aparece no topo da última edição da lista de bilionários brasileiros, elaborada pela revista Forbes Brasil.

Nascido no Rio de Janeiro em 26 de agosto de 1939, Lemann tem dupla nacionalidade – é filho de suíços que imigraram para o Brasil no começo do século XX. Ele é o mais velho entre o trio de empresários e considerado mentor dos dois sócios.

Nos primeiros anos em solo brasileiro, o pai de Lemann trabalhou em uma fabricante de sapatos antes de retomar a produção de laticínios, negócio que a família mantinha na Suíça – ele fundou em Resende, no Sul fluminense, a Lemann & Company – ou, simplesmente Leco, fabricante de laticínios.

Órfão de pai aos 14 anos, Lemann foi um estudante dedicado e, seguindo os passos de um primo, se formou em economia em Harvard, nos Estados Unidos.

Iniciou sua carreira atuando em bancos e financeiras até começar a atuar no mercado de capitais, o que o levou a se tornar, em meados da década de 1960, sócio da financeira Invesco, que quebrou em 1966. Lemann se tornou sócio, então, da corretora Libra, da qual tentou comprar o controle.

No começo de 1970, o empresário vendeu sua participação na corretora Libra por US$ 200 mil. No ano seguinte, comprou título da Corretora Garantia, na qual viria a conhecer Telles e Sicupira e dar início à sociedade.

Marcel Herrmann Telles

Segundo colocado no ranking da Forbes Brasil, com patrimônio estimado em US$ 10,8 bilhões, Marcel Herrmann Telles é o caçula do trio de bilionários. Filho de um piloto de avião e de uma ex-secretária da embaixada americana que virou dona de casa, ele nasceu no Rio de Janeiro em 23 de fevereiro de 1950.

Telles estudou no Colégio Santo Inácio, um dos mais tradicionais do Rio, e gostava de artes plásticas e poesia, ao contrário dos dois futuros sócios que tinham mais apreço pelos esportes que pelas artes.

A despeito do gosto artístico, Telles decidiu cursar economia na UFRJ. Nos últimos períodos do curso, passou a direcionar sua formação profissional rumo ao mercado financeiro ao notar a ascensão econômica dos colegas de faculdade que já trabalhavam na área.

Começou sua carreira trabalhando de madrugada para a corretora Marcelo Leite Barbosa, uma das maiores do país naquela época, conferindo boletos da Bolsa entre meia-noite e 6h da manhã. Pouco tempo depois, pediu transferência para a área de open market da corretora, mas lhe ofereceram uma vaga na área comercial.

Decidiu, então, procurar outro emprego, cuja busca o levou ao Banco Garantia, onde conheceu os dois empresários com os quais viria a formar, anos depois, um dos maiores impérios empresariais no Brasil.

Carlos Alberto Sicupira

Com fortuna estimada em US$ 8,8 bilhões, Carlos Alberto Sicupira é o terceiro colocado no ranking de bilionários da Forbes Brasil. Filho de uma dona de casa e um funcionário público que fez carreira no Banco do Brasil, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1º de maio de 1948.

Apaixonado pelo mar, quando criança Sicupira sonhava em entrar para a Marinha. Ainda adolescente, começou a empreender com venda de carros usados.

Sicupira cursou administração de empresas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e também tem especialização na Universidade de Harvard. Sicupira é envolvido em ações filantrópicas também.

Em 2000, criou a Fundação Brava, que investe em projetos de melhoria da gestão pública e de organizações sem fins lucrativos. Ele também é um dos investidores da Fundação Estudar, entidade que oferece bolsas de estudo para estudantes talentosos nas melhores universidades do mundo. As informações são do portal de notícias G1.

