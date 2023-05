Esporte Quem são os maiores artilheiros da Copa do Brasil

Ídolo do Fluminense, Fred é o maior artilheiro da competição Foto: Marcelo Gonçalves/FFC Ídolo do Fluminense, Fred é o maior artilheiro da competição. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC) Foto: Marcelo Gonçalves/FFC

A lista dos maiores artilheiros da Copa do Brasil reúne grandes goleadores do futebol brasileiro, sendo, em sua maioria, ex-jogadores em atividade, mas, para você que gosta de aposta esportiva, saiba que também tem jogador neste ranking que está presente na 35ª edição do torneio.

Abaixo, confira o top 7 dos maiores artilheiros da competição e muito mais!

7. Gabigol, Evair e Deivid

Dois grandes conhecidos pela torcida do Flamengo, Deivid, ex-jogador, e Gabigol, um dos principais nomes da equipe ao longo dos últimos anos, estão na lista dos maiores artilheiros da Copa do Brasil. Além deles, Evair, ídolo da torcida palmeirense, fecha o ranking.

Os três anotaram 24 gols cada, mas Gabigol leva vantagem entre eles pois chegou a essa marca com menos jogos disputados (33), um a menos que Deivid e três que Evair.

O camisa 10 do Flamengo tem a chance de subir algumas posições na lista, uma vez que o clube carioca se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasi

6. Luís Fabiano

Luís Fabiano pode não ter conquistado a taça da Copa do Brasil, mas fato é que o centroavante gostava de anotar seus gols pela competição. Em 30 jogos, o artilheiro balançou o barbante em 25 oportunidades, uma média de 0,83 gols por partida.

Em 2012, quando vestia a camisa do Tricolor Paulista, Luís Fabiano terminou a temporada como artilheiro da Copa do Brasil: 8 gols. No entanto, a equipe paulista foi eliminada na semifinal para o Coritiba, que foi vice-campeã da competição ao perder para o Palmeiras.

5. Dodô

Conhecido como artilheiro dos gols bonitos, Dodô deixou seu nome na lista dos maiores artilheiros da Copa do Brasil, tendo anotado 26 gols em 48 partidas. O ex-jogador não chegou a vencer a competição, mas ganhou o prêmio de Craque da Copa do Brasil de 2007, quando jogava pelo Botafogo.

4. Oséas e Paulo Nunes

Paulo Nunes e Oséas brilharam por muitos clubes brasileiros, mas, sem dúvida, a dupla fez história pelo Palmeiras nos anos 90. Pela Copa do Brasil, os dois alcançaram a marca de 28 gols cada — Paulo Nunes em 58 jogos e Oséas em 53.

A dupla conquistou a Copa do Brasil em 1998 pelo Palmeiras. Oséas, inclusive, foi o autor do gol decisivo, que garantiu o título ao alviverde diante do Cruzeiro. Dois anos mais tarde, Oséas voltou a ser campeão da Copa do Brasil, desta vez vestindo a camisa do Cruzeiro e terminando o torneio como artilheiro: 10 gols.

Já Paulo Nunes, antes do título com o Palmeiras, já havia conquistado a competição em duas oportunidades: em 1990, com o Flamengo, e com o Grêmio em 1997 — nesta edição, inclusive, ele foi o artilheiro com 9 gols marcados.

3. Viola

Viola foi um dos principais responsáveis por levar o Corinthians ao título da Copa do Brasil em 1995 diante do Grêmio. Ele, inclusive, anotou um dos gols no primeiro jogo da final, vencido pelo Timão por 2 a 1 no Pacaembu. Ao todo, Viola anotou 29 gols em 44 jogos, uma média de 0,65 gols por partida.

2. Romário

Um dos principais nomes do futebol brasileiro, o baixinho Romário não poderia ficar fora da lista. O atacante anotou 36 gols em 45 partidas, uma média de 0,8 gols por jogo.

Entretanto, o histórico jogador brasileiro nunca venceu a competição. A vez em que chegou próximo de levantar o caneco da Copa do Brasil aconteceu em 1997, quando atuava pelo Flamengo. Ele ajudou a equipe carioca avançar à final, após vencer o Palmeiras em dois jogos, mas não foi páreo para o Grêmio, vencedor daquele ano.

1. Fred

No dia 19/04/2022, Fred, então no Fluminense, marcou contra o Vila Nova, chegando a 37 gols em 54 jogos, e assim ultrapassando Romário na lista dos maiores artilheiros da Copa do Brasil. O gol foi marcado no estádio do Maracanã, em partida válida pela terceira fase da competição, com vitória do clube carioca por 3 a 2.

Dos 37 gols marcados pelo centroavante na competição, 21 foram com a camisa tricolor. Com a camisa do Cruzeiro, por outro lado, foi a única vez em que ele conquistou o título da Copa do Brasil em 2018 — triunfo que faz do clube mineiro o maior vencedor do torneio com seis títulos. Por fim, mas não menos importante, Fred foi artilheiro da Copa do Brasil em 2005, quando anotou 14 gols na competição.

Desta lista, então, Gabigol é o único jogador em atividade que pode ultrapassar Fred no ranking dos maiores artilheiros da Copa do Brasil. Portanto, prepare já suas apostas na Copa do Brasil 2023 pois o craque do Flamengo tem tudo para balançar as redes e levar o clube carioca rumo ao quinto título da sua história.

