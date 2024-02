Política “Quem tem bom emprego não precisa do governo”, diz Lula

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Presidente participou de evento para entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, na baixada fluminense Foto: Reprodução de TV Presidente participou de evento para entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida, na baixada fluminense Foto: Reprodução de TV

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta terça-feira (06) de um evento para entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em Magé, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, Lula defendeu que assumiu mais um mandato como presidente para “cuidar” das classes menos favorecidas e que quem tem “bom emprego” não precisa do governo.

“Eu quero cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas. Uma pessoa que tem bom emprego, uma pessoa que ganha um bom salário, não precisa do governo. Não precisa do governo. Quem precisa do governo é o povo mais humilde desse país”, afirmou. O presidente ainda criticou políticos que atuam na causa da população humilde somente em período eleitoral.

“Na época da eleição, o pobre é a coisa mais importante da face da Terra. Na época da eleição qualquer candidato xinga banqueiro, qualquer candidato xinga empresário e fala bem do pobre, mas na hora de governar, governa para o empresário e governa para os banqueiros e o pobre fica esquecido”, disse. Além do prefeito de Magé, Renato Cozzolino, e de ministros, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), compareceu ao evento e dividiu palco com o petista.

Durante seu discurso, Lula chegou a pedir que o governador e o prefeito se aproximassem para anunciar a construção de um instituto federal em Magé, com previsão de entrega até 2026. “E estou dizendo isso para você porque eu quero vim aqui inaugurar o instituto”, afirmou o presidente.

