Economia Quem vai ao exterior poderá levar até 10 mil dólares ao invés de 10 mil reais, limite atual

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

Caso o viajante esteja com valor acima desse teto, deve fazer a Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes (e-DVB) no site da Receita Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Receita Federal atualizou as regras de controle na entrada e saída de moeda em espécie do país. Com as alterações da nova Lei de Câmbio e Capitais Internacionais (Lei nº 14.286/2021), o novo limite de entrada e saída de dinheiro em espécie, sem declaração, passa de R$ 10 mil para US$ 10 mil (cerca de R$ 52.382) ou o equivalente em outra moeda. A nova legislação entra em vigor no próximo dia 30, um ano após a sua publicação.

Caso o viajante esteja com valor acima desse teto, deve fazer a Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes (e-DVB) no site da Receita Federal. A declaração é obrigatória e quem descuprimir a norma pode sofrer sanções penais, além de ter o valor além do limite retido. Houve também a exclusão de controle para o porte de cheques e cheques de viagem.

A nova lei trata do mercado de câmbio brasileiro, o capital brasileiro no exterior, o capital estrangeiro no Brasil e a obtenção de informações pelo Banco Central (BC) para a elaboração das estatísticas macroeconômicas oficiais. Da mesma forma que a Receita Federal, o BC também está atualizando os seus normativos para se adequar à lei.

