Porto Alegre Queniano e brasileira vencem a 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

O queniano Vestus Cheboi percorreu os 42 quilômetros em 2h15m34s. Foto: Pedro Piegas/PMPA

A 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre reuniu neste fim de semana 16 mil atletas de 16 países. Neste domingo (4), a vitória foi do queniano Vestus Cheboi, que percorreu os 42 quilômetros em 2h15m34. No feminino, Marlei Willers, de Morro Reuter, chegou em primeiro lugar com o tempo de 2h41m06s.

No sábado (3), foram realizadas a meia-maratona (21,1 km) e a corrida rústica, com sete quilômetros pela Orla do Guaíba. Maicon Mancuso, de Passo Fundo, venceu a meia-maratona no tempo de 1h04m16s. No feminino, o primeiro lugar foi da cearense Aline Prudêncio, que percorreu o trajeto de 21 quilômetros em 1h17m17s. No domingo, 4, será a vez da maratona. Nos dois dias, largada em frente ao BarraShoppingSul.

Este ano a maratona internacional teve como novidade a inclusão, no percurso dos 42.195 metros, da região do Centro Histórico, valorizando ainda mais os pontos turísticos da cidade. O evento também terá a maior premiação de sua história, cerca de R$ 180 mil em dinheiro, sendo R$ 30 mil aos campeões masculino e feminino.

Recordes

O recorde da maratona feminina persiste desde 2013, quando a queniana Ednah Mukhwana completou a prova em 2h32m41s. Já o melhor tempo no masculino é de Luís Carlos da Silva, que em 1994 fez em 2h12m59s.

