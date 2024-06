Mundo Quer aumentar as chances de ganhar na roleta? Descubra as dicas dos profissionais

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2024

A probabilidade de ganho, calculada matematicamente, é uma ótima base para definir o tipo de aposta que o jogador quer fazer

Pode a roleta ser considerada uma ciência matemática? Não, a roleta é um jogo de azar. Ou seja, é um jogo de cassino completamente aleatório, em que a sorte joga um papel importante nas potenciais vitórias do jogador.

O que não significa que o jogador não possa usar um roleta bônus grátis para potenciar as suas vitórias ou escolher uma estratégia de apostas que permita maximizar o potencial lucro.

Portanto, apesar das dicas dos melhores profissionais de roleta, o jogador deve ter uma clara noção de que:

1- A roleta é um jogo de azar

2- Os resultados da roleta são totalmente aleatórios

3- As apostas devem ser realizadas em função da sua banca

4- As longas sessões de roleta devem ser evitadas

5- As estratégias de roleta não garantem 100% de eficácia

Alguns números da roleta

É certo que a roleta é um jogo de azar aleatório, mas muitos matemáticos e profissionais têm dedicado parte da sua vida ao estudo da roleta, apresentando números, fórmulas e cálculos que podem ser usados para garantir um potencial ganho.

A título de curiosidade, e de forma a estreitar a relação entre o jogo e a matemática, apresentamos alguns números que podem ser úteis, no momento de fazer apostas na roleta.

– A roleta europeia é constituída por 37 números e a roleta americana tem 38 números, com inclusão do duplo zero

– O retorno ao jogador da roleta europeia é de 97.30%, enquanto o RTP da roleta americana é de 94.74%

– Assim, a vantagem da casa na roleta europeia é de 2.70%, enquanto que na roleta americana é de 5.26%

Vamos conferir as probabilidades de vitórias nas apostas internas e externas da roleta europeia:

A probabilidade de ganho, calculada matematicamente, é uma ótima base para definir o tipo de aposta que o jogador quer fazer. Sendo que quanto mais baixa a probabilidade de ganho, maior é o risco e, portanto, mais alto é o pagamento. Pelo contrário, em probabilidades de ganho elevado, como apostar em 18 números, o risco é menor, o potencial de vitória é maior e o pagamento é mais reduzido.

Orientar as apostas, tendo por base a probabilidade de ganho, é um dos conselhos úteis, que vão permitir ao jogador gerir sua banca e determinar como vai se posicionar em relação ao jogo da roleta.

Dicas e conselhos para potenciar o ganho na roleta

Agora que conhecemos alguns interessantes números da roleta, incluindo o RTP (Retorno ao Jogador), a vantagem da casa e as probabilidades de ganho de cada aposta, é importante delinear uma estratégia de jogo de roleta.

Esta estratégia deve ter por base a banca do jogador, o tempo que pretende jogar (ou o número de giros), o valor da aposta e a versão de roleta. O jogo da roulette permite usar algumas das estratégias de apostas mais populares no universo dos jogos de mesa, como, por exemplo, a Martingale, Fibonacci ou Labouchere, entre muitas outras.

O que estas estratégias permitem, acima de tudo, é gerir a banca do jogador. Sendo a roleta um jogo de azar aleatório e justo, nenhum método pode garantir uma vitória. O sistema de apostas é usado para gerenciar a banca, fazendo apostas mais informadas.

As nossas dicas para potenciar o ganho na roleta online tem por base testes e simulações, aliados a anos de experiência de jogo, que nos permitem extrair algumas conclusões interessantes em relação ao jogo da roleta.

Listamos abaixo conselhos úteis para uma experiência de roleta moderada, divertida e, se possível, lucrativa:

Testar as versões grátis

Os cassinos online apresentam versões de demonstração das roletas RNG. O jogador pode testar e experimentar os jogos gratuitamente, sem ter que efetuar um depósito. Alguns cassinos nem exigem o cadastro para testar as versões demo. Desta forma, pode aplicar diferentes estratégias de apostas, experimentar várias versões de roleta e avançar com apostas fictícias, que permitem compreender melhor o funcionamento e as regras de cada jogo. Tudo isto, grátis.

Aproveitar os bônus de cassino

Os cassinos oferecem um amplo leque de bônus, que permitem ao cliente jogar mais, sem gastar mais dinheiro. A vantagem de um bônus é que, cumprido o requisito de aposta, os ganhos podem se converter em saldo real. O apostador deve estar atento às campanhas promocionais e tentar beneficiar das ofertas dos cassinos.

Definir uma estratégia de apostas

Em função da banca disponível, da versão de roleta e do tipo de aposta, o jogador deve definir qual a sua estratégia de apostas. Pode até combinar diferentes métodos.

Estas são apenas algumas dicas básicas. Jogar roleta é uma experiência que se apura com os anos.

