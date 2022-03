Ciência Quer seu nome passeando pela órbita da Lua? A Nasa dará um jeito; veja como

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

O lançamento de teste da Artemis I promete ser pioneiro e abrir caminhos para fazer história.

Leve seu nome para passear pela órbita da Lua. Essa é a proposta da Nasa para incluir os terráqueos na sua nova missão espacial Artemis I. O site oficial da agência aeroespacial norte-americana permite gerar um cartão de embarque virtual, deixando a experiência ainda mais imersiva. E o melhor: o cadastro é totalmente gratuito e pode ser feito por usuários de todo o mundo, inclusive no Brasil.

O lançamento de teste da Artemis I promete ser pioneiro e abrir caminhos para fazer história. A Nasa publicou que os planos da Fase 1 da Missão Artemis incluem pousar a primeira mulher e pessoa negra na superfície lunar nas decolagens futuras.

O desafio da agência aeroespacial é acelerar o processo de exploração do espaço e enviar humanos para nosso satélite natural, acontecimento que não se repetiu desde a última missão Apollo em 1972.

Mas, por enquanto, só se pode chegar pertinho do solo da Lua virtualmente mesmo. Os nomes e sobrenomes de todos os interessados em “participar” da missão serão levados para o espaço em um pendrive a bordo da espaçonave. A Artemis I será o primeiro teste de voo sem tripulação do foguete Space Launch System e da nave Orion.

A Nasa chegou a publicar no Twitter uma chamada para a participação de pessoas de todo o globo. “Estamos nos preparando para a Artemis I e queremos levar você conosco. Adicione seu nome à próxima missão e ele voará a bordo da nave espacial que orbitará a Lua”, dizia o post na rede social (em tradução livre).

O tíquete personalizado gerado pelo site mostra o nome do “tripulante”, com o selo oficial da Nasa. Ainda inclui informações de decolagem, indicando a base do Kennedy Space Center, na Flórida, Estados Unidos. O destino é certo: a órbita da Lua com “embarque” na nave espacial Orion.

O cartão de embarque oferece inclusive um código QR. Com a leitura, o usuário é levado para um site de cadastro para ser “convidado virtual”. Com isso, ele receberá mais detalhes sobre as missões e poderá acompanhar os lançamentos. A ideia é incluir o público para participar de forma mais ativa no projeto.

Como enviar seu nome?

Para quem deseja enviar o nome para a missão, o procedimento é bem simples: Acesse o site oficial da missão; Faça o cadastro no site usando o nome e sobrenome de preferência; Adicione um código PIN de acesso. Confirme em “Submit”; Aguarde a geração do cartão de embarque para a Artemis I; Basta clicar na imagem do cartão de embarque para fazer o download.

Ao infinito e além

A Artemis I será a primeira de uma série de missões que tem como foco marcar presença da vida humana na Lua. As viagens espaciais devem acontecer ao longo das próximas décadas. Nesse início, a decolagem não tripulada vai contar com a espaçonave Orion, o foguete Space Launch System (SLS) e os sistemas terrestres do Kennedy Space Center em Cabo Canaveral, na Flórida.

A nave viajará a 280 mil milhas (cerca de 450.616 km) da Terra e a missão deve durar entre quatro a seis semanas até retornar em pouso planejado para o nosso planeta azul.

Por onde seu nome vai passar?

Para quem está curioso sobre os locais em que seu nome deve passar pelo espaço profundo, a Nasa informa o percurso em um mapa completo. A nave Orion vai cruzar os cinturões de radiação de Van Allen, passará pela constelação de satélites do Sistema de Posicionamento Global (GPS) e acima dos satélites de comunicação na órbita da Terra. O destino final: a Lua.

A viagem de ida levará vários dias e a Orion voará cerca de 62 milhas (100 km) acima da superfície lunar. A espaçonave permanecerá nessa órbita por aproximadamente seis dias, para coletar dados.

