Quer viajar para o espaço? "Passeio" para turistas custa a partir de R$ 1 milhão; veja valores pagos por ricaços

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

Sarah Gillis, Jared Isaacman, Scott Poteet e Anna Menon, tripulantes da missão Polaris Dawn, realizada pela SpaceX. (Foto: Divulgação/Polaris Dawn)

O voo em que turistas flutuaram no espaço foi um marco do turismo espacial, que tem crescido a cada ano. Com cinco dias de duração, a missão Polaris Dawn levou quatro passageiros para dar algumas voltas em torno da Terra, em setembro. A viagem foi feita pela SpaceX, do bilionário Elon Musk, uma das empresas que estão disputando esse mercado e diz mirar uma futura colonização de Marte.

A companhia deu um passo importante em 13 de outubro, quando o foguete Super Heavy impulsionou a nave não-tripulada Starship e fez um pouso inédito na plataforma de lançamento. Isso é importante porque a reutilização de equipamentos pode baratear as viagens, segundo especialistas.

Até agora, o turismo espacial tem ricaços como protagonistas: passageiros ou mesmo financiadores da empreitada. Mas, afinal, quanto custa viajar para o espaço?

O valor por passageiro da missão Polaris Dawn, que usou a nave Crew Dragon, não foi revelado ao público, mas a estimativa é de que tenha custado algumas centenas de milhões de dólares, segundo a Reuters.

A projeção é baseada no preço de outra viagem com a Crew Dragon. Em 2021, a SpaceX vendeu passagens para a missão Ax-1 por US$ 55 milhões (R$ 300 milhões) cada uma, de acordo com o Washington Post.

Na ocasião, quatro empresários ficaram por 16 dias na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

A Polaris Dawn foi financiada por um dos tripulantes, o bilionário Jared Isaacman, criador do serviço de pagamentos Shift4 Payments e dono de uma fortuna de US$ 1,5 bilhão, de acordo com a Forbes.

Os voos da SpaceX para turistas espaciais costumam ser mais caros porque duram mais e alcançam distâncias maiores. Mas voos rápidos ao espaço, como os realizados pela Blue Origin, de Jeff Bezos, e pela Virgin Galactic, de Richard Branson, têm preços menores.

As missões da Blue Origin são feitas com a nave New Shepard e costumam durar 10 minutos. Já os voos da Virgin Galactic usam a aeronave VSS Unity e têm cerca de 15 minutos de duração cada.

Em 2021, a Blue Origin leiloou uma passagem para seu primeiro voo tripulado por US$ 28 milhões (R$ 150 milhões). O dono do lance vencedor viajaria com Bezos, mas desistiu da viagem naquele momento e foi substituído por um estudante de 18 anos.

“Agradeço a cada funcionário da Amazon, a cada cliente. Vocês pagaram por isto tudo aqui”, disse Bezos, em uma entrevista após a viagem.

Um ano depois, a viagem da Blue Origin estava mais barata: duas passagens de outra missão foram compradas por US$ 1,25 milhão (R$ 6,8 milhões) cada pela iniciativa de criptmoedas MoonDAO.

Já a Virgin Galactic, do também bilionário Richard Branson, cobra US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões) por cada passagem. Mas quem reservou lugar no início das vendas há quase 20 anos pagou “apenas” US$ 200 mil (R$ 1 milhão).

Cerca de 800 pessoas estão na fila de espera da Virgin Galactic, segundo informou a empresa à agência AP em agosto de 2023.

Enquanto viajar ao espaço ainda é privilégio de poucos, muitos fãs dessas missões têm comparecido aos locais de lançamento para assistir às decolagens ao vivo. E também precisam pagar pela visita.

A Nasa oferece pacotes para ver lançamentos de foguete no Cabo Canaveral, região da Flórida onde a maioria das naves dos EUA é lançada. As informações são do portal de notícias G1.

