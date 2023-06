Brasil Quina de São João: oito apostas vão dividir o prêmio de R$ 216 milhões

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2023

Os números sorteados foram 12, 13, 45, 47, 70 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Assim como na Mega da Virada, tradicional concurso da Mega-Sena sorteado na noite de 31 de dezembro, o prêmio da Quina de São João não acumula (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (24) o sorteio do concurso 6172 da Quina, edição especial Quina de São João. O prêmio estava estimado em R$ 210 milhões.

De acordo com a Caixa, oito jogos acertaram os números sorteados e vão dividir o prêmio principal. As apostas ganhadoras são de Itabuna (BA), Anapolis (GO), São Mateus do Maranhão (MA), Belo Horizonte (MG), Itaobim (MG), Campo Grande (MS), Guaratuba (PR) e Jaú (SP). Cada uma vai receber R$ 27.098.455,57.

Outras 2.567 apostas acertaram quatro números e levam prêmio de R$ 7.431,19 cada. Já 194.275 acertaram três números e levam R$ R$ 93,51 cada. E 4.960.265 apostas tiveram dois acertos e ganham R$ 3,66 cada.

Os números sorteados foram 12, 13, 45, 47, 70. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte Caixa, em São Paulo, e transmitido pelo canal da Caixa no YouTube.

A Quina de São João é um dos principais concursos promovidos pelas loterias da Caixa Econômica Federal. Assim como na Mega da Virada, tradicional concurso da Mega-Sena sorteado na noite de 31 de dezembro, o prêmio da Quina de São João não acumula.

E também como a Mega da Virada, o prêmio é um dos maiores do ano. Se for uma única a aposta vencedora, o ganhador poderá comprar, por exemplo, 3.559 unidades do Renault Kwid — considerado hoje o carro mais barato do Brasil, comercializado a R$ 58.990, levando em conta o desconto do programa de incentivo a carros populares do governo federal.

Caso o ganhador da Quina de São João faça questão de bens mais luxuosos, ele pode comprar alguns McLaren Speedtail, considerado o carro mais caro vendido no Brasil.

O valor de comercialização é de R$ 40,5 milhões. Ou seja, com o prêmio da loteria, seria possível quase cinco unidades do veículo. O carro tem inspiração no McLaren F1, primeiro carro de corrida da marca.

