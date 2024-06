Brasil Quina de São João pagará R$ 220 milhões neste sábado

21 de junho de 2024

Esse é o maior prêmio da história do concurso especial. (Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

A 14ª edição da Quina de São João pagará R$ 220 milhões neste sábado (22). Esse é o maior prêmio da história do concurso especial, segundo a Caixa Econômica Federal.

As apostas começaram em 10 de junho e podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete simples, com cinco dezenas, custa R$ 2,50.

Assim como nos outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Leva a bolada quem acertar a maior quantidade de números. Caso nenhum apostador acerte a faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de quatro números e assim sucessivamente. O sorteio ocorre às 20h.

Se o ganhador aplicar todo o prêmio na poupança, receberá cerca de R$ 1,1 milhão em rendimentos apenas no primeiro mês.

Quina de São João pagará R$ 220 milhões neste sábado

2024-06-21