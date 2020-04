Porto Alegre Quinta semana fecha com 352,9 mil pessoas vacinadas contra gripe

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

Trabalhadores do público-alvo devem apresentar identidade funcional para garantir imunização. Foto: Saimon Romero/SMS PMPA Trabalhadores do público-alvo devem apresentar identidade funcional para garantir imunização. (Foto: Saimon Romero/SMS PMPA) Foto: Saimon Romero/SMS PMPA

Dados do SIPNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações) mostram que a prefeitura vacinou 218,7 mil idosos contra a gripe até as 17h de sexta-feira (24), em Porto Alegre. Com relação a profissionais de saúde, foram administradas 93,7 mil doses. Os números são parciais e sujeitos à revisão. Na capital gaúcha, o contingente estimado é de 213 mil para idosos e 82,4 mil para trabalhadores da saúde (295,4 mil pessoas). A meta do Ministério da Saúde era vacinar 90% desses totais e foi atingida no dia 16. Foram vacinadas 312,4 mil pessoas no total desses públicos.

Com relação a pessoas com doeças crônicas não transmissíveis (como diabetes, hipertensão, doenças respiratórias e cardíacas), foram aplicadas 30,8 mil doses. O público-alvo da segunda fase da campanha, iniciada em 16 de abril, recebeu 40,5 mil doses até o momento. A vacinação está disponível em 45 farmácias parceiras da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) ou as unidades de saúde, conforme este link. Crianças com doenças crônicas devem se vacinar somente nas unidades de saúde, para seguir o acompanhamento e avaliação do calendário vacinal.

No momento da vacinação, doentes crônicos devem apresentar identidade e documento médico que comprove a comorbidade (pode ser receita médica). Trabalhadores do público-alvo devem apresentar identidade funcional. Idosos e trabalhadores de saúde que ainda não compareceram aos locais de atendimento podem se vacinar até 22 de maio, término da campanha nacional.

Em Porto Alegre, o contingente estimado pelo Ministério da Saúde é de 192.446 pessoas com comorbidades, 571 indígenas, 1.965 funcionários do sistema prisional, 4.424 da população privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medida socioeducativa. A meta é vacinar 90% desses totais. Com relação aos demais públicos, o órgão federal não especificou a estimativa populacional.

Dados gerais da vacinação até 24 de abril:

Idosos – 218.716;

Trabalhadores de saúde – 93.719;

Doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades) – 30.840;

Forças de segurança e salvamento – 5.356;

Trabalhadores do transporte coletivo – 2.208;

Caminhoneiros – 447;

Portuários – 187;

Povos indígenas – 450;

População privada de liberdade – 529;

Funcionários do sistema prisional – 476.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre