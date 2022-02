Brasil Quinto dia de buscas por vítimas da tragédia em Petrópolis é marcado por tempo chuvoso

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2022

Tragédia deixou mais de 130 mortos, mais de 200 desaparecidos e 967 pessoas desabrigadas Foto: Reprodução Tragédia deixou mais de 130 mortos, mais de 200 desaparecidos e 967 pessoas desabrigadas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As tentativas de encontrar sobreviventes e resgatar corpos de vítimas da chuva em Petrópolis, no Rio de Janeiro, seguem neste sábado (19). É o quinto dia de buscas ligadas à tragédia, que até a noite de sexta-feira (18) deixou 136 mortos, mais de 200 desaparecidos e 967 pessoas desabrigadas.

Durante a sexta-feira, a população do município temeu que novos deslizamentos pudessem acontecer. Isso porque voltou a chover forte na cidade no início da noite. Sirenes no primeiro distrito foram acionadas, mas por volta das 21h30 a chuva deu uma trégua.

Para este sábado, a previsão é de que chova ao longo dia. O Climatempo tempo prevê que o dia deve ser de sol, com muitas nuvens e com períodos nublados, com chuva a qualquer hora. O volume de precipitação pode chegar a 22 milímetros ao longo do dia.

O IML (Instituto Médico-Legal) em Petrópolis informou que, dos 136 mortos, 81 são mulheres e 50 homens, sendo 22 menores de idade. Ao todo, 89 corpos foram identificados, e outros 69 liberados.

O IML recebeu ainda partes de outros três corpos – nesse caso, não é possível identificar se são de homem ou de mulher. Por isso, será preciso fazer a coleta de material genético de parentes para tentar identificar as vítimas.

Até quinta-feira (17), o IML tinha apenas um caminhão frigorífico para armazenar os corpos. Na sexta-feira, o órgão passou a contar com dois caminhões e dois contêineres frigoríficos.

