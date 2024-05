O anúncio foi feito durante uma reunião de ministros e secretários do governo com membros das bancadas estadual e federal do Rio Grande do Sul.

O anúncio foi feito durante uma reunião de ministros e secretários do governo com membros das bancadas estadual e federal do Rio Grande do Sul. (Foto: Lauro Alves/Secom)

Foto: Lauro Alves/Secom