Agro Raça Simental neutraliza emissões de carbono na Expointer

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Associação foi pioneira ao buscar o Selo Verde Carbon Free Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A notícia de que a China antecipa a meta de redução de carbono para grandes indústrias até 2027 reforça uma tendência global: cada vez mais países e setores econômicos serão cobrados a reduzir e compensar emissões de gases de efeito estufa. O Brasil, grande produtor de alimentos, está no radar dessa discussão.

Antecipando esse movimento, a Associação Brasileira dos Criadores da Raça Simental Fleckvieh realizou uma ação sendo pioneira durante a Expointer 2025, principal feira agropecuária do Brasil, ao neutralizar todas as emissões de carbono e metano geradas em sua participação na feira.

A ação é realizada em parceria com a consultoria Código Verde, responsável por todo o processo de avaliação e pelas medidas de compensação. O objetivo é garantir o Selo Verde Carbon Free – Código Verde Simental, certificação que comprova a neutralização total das emissões com base em metodologia científica e rastreabilidade internacionalmente reconhecida.

“Conquistar esse selo eleva o patamar da nossa atividade. Mostra que a produção de carne e derivados pode estar alinhada às práticas sustentáveis, com responsabilidade ambiental e redução das emissões de carbono”, afirma Eduardo Assis, presidente da Associação.

Segundo ele, a certificação atende às exigências de consumidores cada vez mais conscientes, valoriza a marca, abre portas para novos mercados e garante competitividade ao produtor. “Com ele, a pecuária e o ruralismo se fortalecem como exemplo de inovação, qualidade e compromisso com um futuro melhor.”

De acordo com estimativas, a compensação durante a feira deve neutralizar cerca de 50 toneladas de CO₂ equivalente, o que corresponde a aproximadamente 3 mil árvores em crescimento por um ano. Para Paulo Tigre, CEO da Código Verde, “esse é um trabalho rigoroso, baseado em rastreabilidade e critérios validados internacionalmente. É uma experiência que pode servir de modelo para outras raças e eventos no país.”

Mais do que um gesto simbólico, a iniciativa reforça que a pecuária brasileira pode se posicionar como parte da solução no desafio climático global.

2025-09-09