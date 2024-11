Futebol Racing e Cruzeiro se enfrentam pela final da Copa Sul-Americana

23 de novembro de 2024

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Neste sábado (23), às 17h, Racing e Cruzeiro se enfrentam pela final da Copa Sul-Americana. A partida acontece no Estádio General Pablo Rojas, o “La Nueva Olla”, em Assunção, no Paraguai.

O título será decidido em partida única e, em caso de empate, a partida vai para a prorrogação. Caso o empate persista, o jogo será definido na disputa de pênaltis. O vencedor do campeonato irá faturar US$ 6 milhões (algo em torno de R$ 34,8 milhões), e o vice-campeão levará US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,6 milhões, na cotação atual).

Cruzeiro

Fernando Diniz ainda está em dúvida na titularidade do meio de campo, com Walace e Lucas Silva. O único desfalque do time para a partida é Juan Dinenno.

Provável escalação: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace (Lucas Silva), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge.

Racing

O time de Gustavo Costas não deve ter inovações. O Racing deve iniciar com o esquema de três zagueiros. Com força máxima para a partida, o treinador relacionou 28 jogadores.

Provável escalação: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa e García Basso; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Juan Fernando Quintero e Gabriel Rojas; Adrián Martínez e Maximiliano Salas.

Arbitragem

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai);

Assistente 1: Nicolas Táran (Uruguai);

Assistente 2: Carlos Barreiro (Uruguai);

VAR: Leodan González (Uruguai);

Quarto árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai).

