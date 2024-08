Porto Alegre Avança a instalação provisória de radar meteorológico em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

Empresa Climatempo pretende concluir o trabalho no Morro da Polícia até sexta-feira. (Foto: Divulgação/Defesa Civil Estadual)

Equipes do governo gaúcho e da empresa Climatempo trabalham para concluir até esta sexta-feira (9) a instalação de um radar meteorológico no Morro da Polícia, Zona Leste de Porto Alegre. O funcionamento deve ser provisório, até que se resolvam problemas técnicos causados, dias atrás, por acidente com o caminhão que içava o equipamento no Morro São João, em Montenegro (Vale do Caí) – ponto originalmente escolhido.

Vencedora de licitação para prestar serviço de monitoramento de condições meteorológicas em área parcialmente abrangida pela Região Metropolitana da capital gaúcha e Vale do Taquari, a Climatempo adquiriu o radar. Seu vice-presidente de Negócios, Marcos Massari, relata o andamento dos trabalhos:

“Os contêineres com as bases para instalação chegaram pelo porto de Porto Alegre na terça-feira, e as caixas contendo as peças do radar vieram de Montenegro. São vários procedimentos, incluindo a preparação do terreno, para finalizar a montagem”.

Assim que encerrada essa fase, o equipamento passará por um período de calibragem, a fim de coletar e analisar os primeiros dados da área monitorada. Na lista de procedimentos estão a avaliação da taxa de acertos e aspectos a serem aprimorados.

A empresa avalia que as condições no ponto originalmente definido ainda não permitem o acesso terrestre para que se dê continuidade à operação. Com isso, a transferência provisória da operação para Porto Alegre tem por objetivo garantir o cumprimento do contrato e do cronograma, até que se tenha uma solução definitiva”

Um estudo de viabilidade apresentado em fevereiro já apontava o Morro da Polícia como opção tecnicamente viável, caso ocorresse alguma situação imprevista. A Climatempo assegura, porém, que o Morro São João permanece como primeira opção.

Detalhamento

As tratativas para a contratação do serviço de monitoramento por radar meteorológico começaram no verão de 2023, mediante processo de licitação pelo governo gaúcho, a fim de qualificar o trabalho da Defesa Civil Estadual. Em dezembro, foi anunciada a empresa vencedora e iniciados os estudos de viabilidade sobre possíveis locais de instalação.

O investimento é superior a R$ 25 milhões pelo serviço, que deverá atender ao Estado durante cinco anos. A cobertura prevista tem um raio de 150 quilômetros, abrangendo partes do Vale do Taquari e Região Metropolitana de Porto Alegre.

Produzido na República Tcheca, o equipamento chegou ao Rio Grande do Sul em junho do ano passado. Desde então, aguardava os ajustes necessários na torre onde deve ser montado.

De acordo com a Climatempo, o radar permitirá ampliar a qualidade dos alertas meteorológicos à população. Os avisos serão mais claros, precisos e direcionados, com possibilidade de antecedência entre três e seis horas em relação ao fenômeno extremo – temporais, por exemplo.

Além da questão da preparação para eventos adversos e de emergência, o uso do radar é amplo e poderá auxiliar, ainda, na coleta de dados de interesse para segmentos específicos de atividade. Na lista estão agricultura, infraestrutura, aviação e segurança, dentre outros.

(Marcello Campos)

2024-08-07