Rio Grande do Sul Rádio Liberdade conquista o Prêmio Vitor Mateus Teixeira, da Assembleia Legislativa gaúcha

Por Marcelo Warth Neto | 26 de novembro de 2021

O cantor e compositor Vitor Mateus Teixeira, conhecido como Teixeirinha, é um dos maiores nomes da história da música tradicionalista Foto: Divulgação O cantor e compositor Vitor Mateus Teixeira, conhecido como Teixeirinha, é um dos maiores nomes da história da música tradicionalista. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Rádio Liberdade 83,3 FM, da Rede Pampa de Comunicação, conquistou o Prêmio Vitor Mateus Teixeira, na categoria Veículo de Divulgação de Artista Gaúcho (a), promovido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

O objetivo da distinção é reconhecer o trabalho de artistas e veículos de comunicação que enaltecem a música gaúcha. O prêmio, que está na sua 15ª edição, será entregue no dia , a partir das 19h, no Teatro Dante Barone, em Porto Alegre.

A comissão julgadora é formada por representantes do Sindicato dos Compositores Musicais do RS, Sindicato dos Músicos Profissionais do RS, Movimento Tradicionalista Gaúcho, Fundação Vitor Mateus Teixeira e Departamento de Cultura da Assembleia Legislativa.

“Estamos muito felizes e já recebendo o carinho dos nossos ouvintes e artistas! Uma grande honra receber essa premiação importante para a cultura do Rio Grande do Sul. Vem para reforçar nosso compromisso com as grandes estrelas do dia a dia da Rádio Liberdade: nossos ouvintes, nossos artistas e nossos parceiros comerciais. Muito obrigado à Fundação Vitor Mateus Teixeira, à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a todos os envolvidos nessa gloriosa premiação. Parabéns, Rede Pampa de Comunicação, parabéns Rádio Liberdade, emissora que há 36 anos toca o Rio Grande e o coração de todos os gaúchos e gaúchas!”, afirmou o diretor de programação e comercial da “emissora de bota e bombacha da Rede Pampa”, Evandro Leboutte.

