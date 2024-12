A homenagem foi entregue no Teatro Oficina Olga Reverbel do Theatro São Pedro. (Foto: Rede Pampa)

A Rádio Liberdade 82,5 FM, da Rede Pampa de Comunicação, foi agraciada com o Prêmio Vitor Mateus Teixeira (Teixeirinha) na categoria Melhor Veículo de Comunicação da Cultura Gaúcha. A homenagem foi entregue na noite de quinta-feira (5), no Teatro Oficina Olga Reverbel do Theatro São Pedro, em Porto Alegre.

O Prêmio Teixeirinha foi instituído por meio da Resolução 2.708 da Assembleia Legislativa do RS, de 19 de agosto de 1997, em homenagem ao músico, cantor, compositor e cineasta Vitor Mateus Teixeira. A distinção busca reconhecer, valorizar e incentivar os trabalhos e ações que divulguem a música e o artista gaúcho.

“É com imensa alegria e gratidão que compartilhamos com vocês o Troféu Teixeirinha, na categoria de Melhor Veículo de Comunicação da Cultura Gaúcha. Esse reconhecimento é fruto do trabalho dedicado de toda a equipe da Rádio Liberdade e da nossa paixão pela música e pela cultura gaúcha. Agradecemos especialmente aos artistas do Rio Grande do Sul e a todos os ouvintes que fazem parte dessa história. É a segunda vez em sete anos que recebemos com orgulho o Troféu Teixeirinha. Viva o Rio Grande, Viva a Rádio Liberdade!”, afirmou o comunicador, diretor de Programação e Comercial da emissora, Evandro Leboutte.

Na ocasião, também foi entregue o Troféu José Mendes 2024, que presta uma homenagem a apresentadores de programas de rádio e televisão que promovem a música e a cultura regional.

A cerimônia contou com a apresentação da bailarina Emily Borghetti, com o espetáculo Chula. Confira todos os agraciados:

Prêmio Vitor Mateus Teixeira

– Renato Borghetti: categoria Clássico do Rio Grande do Sul

– Pirisca Grecco: categoria Melhor Intérprete Musical

– A Alma do Pajador: categoria Melhor Letra – Binho Pires

– A Alma do Pajador: categoria Melhor Música – Érlon Péricles e Binho Pires

– Filme Florêncio Guerra e seu Cavalo, de Guilherme Suman: categoria Melhor Obra Cinematográfica

– Rádio Liberdade: categoria Melhor Veículo de Comunicação da Cultura Gaúcha

Troféu José Mendes:

– Jornalista Shana Müller: Troféu José Mendes como Melhor Apresentadora de Programas de Rádio e Televisão