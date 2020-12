Celebridades Rafa Brites diz que pandemia impediu plano de engravidar em 2020

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Apresentadora, que é casada com Felipe Andreoli, postou lista do que pretendia realizar em 2020 Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora, que é casada com Felipe Andreoli, postou lista do que pretendia realizar em 2020. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Rafa Brites, de 34 anos de idade, usou seu Instagram, na noite de quarta-feira (23), para postar a lista do que pretendia realizar em 2020. Porém, por conta da pandemia, muitos dos sonhos foram adiados, inclusive o desejo de engravidar.

“Viagem pro Japão de 10 anos com o Fê / Festa de 10 anos / Trabalho na Alemanha / SXSW /Curso John Sapienza / Engravidar / Casamento Lu e Almeida / Trabalho voluntário presencial / Retiro com as alunas / Palestras presenciais / Noite de autógrafos lançamento do meu livro / Visitar casa nova da Lu, Mi e Daniel / Reforma da casa / Encontro das amigas Curitiba / Bahia e NY com Karol / Muito tempo com família e amigos”, dizia a lista.

Rafa, que é casada com o também apresentador Felipe Andreoli, com quem tem Rocco, que completa quatro anos em fevereiro, ainda lamentou na legenda que precisou colocar os sonhos em stand by por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Parte da lista dos sonhos de 2020 que foram transferidos para 2021. Sim, me frustrei por exemplo eu sonhaaaavaaa com o lançamento do meu livro em uma livraria. Com a festa de 10 anos com o Felipe. E o casamento da minha cunhada então nossa senhora… tudo pronto… Mas também conquistei outras coisas. A vida é assim. Adaptação. Eu não desisti de nada! Faremos tudo mas com mais vontade ainda! Dando mais valor! Me conta aqui o que você deixou pra 2021! E marca seus parceiros de sonhos também! Vamos realizar tudo em mais um pouco! Eu confio!!!!!!!!”, escreveu ela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades