Brasil Rafael Greca, do DEM, é reeleito prefeito de Curitiba

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Vitória do atual prefeito foi confirmada com 95,12% das urnas apuradas. (Foto: Reprodução)

Rafael Greca, do DEM, foi reeleito prefeito de Curitiba no domingo (15). O resultado saiu às 19h45, com 95,12% das urnas apuradas. Greca tinha 59,77% dos votos válidos, totalizando 475.889. Ele venceu outros 15 candidatos e deve assumir o cargo em janeiro de 2021. Para o novo mandato, o vice de Greca será Eduardo Pimentel (PSDB). Será o terceiro mandato de Greca.

A primeira parcial da apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) saiu às 17h20. A partir daí, foram mais de duas horas até a confirmação da reeleição de Greca.

Propostas durante a campanha

Durante a campanha, Rafael Greca citou algumas propostas de governo que pretende implantar no segundo mandato. Para o transporte, por exemplo, ele disse que vai continuar apostando no sistema BRT, nas linhas dos ligeirões Norte-Sul, Leste-Oeste e do Inter II, com ônibus elétricos.

Na questão da mobilidade urbana, o novo prefeito disse que vai instituir um sistema integrado de mobilidade metropolitano em que o usuário poderá checar o tempo de deslocamento e valor dos diferentes modais. O plano promete a substituição da frota atual de táxis e dos ônibus por carros elétricos.

O candidato diz que vai ampliar a malha de ciclovias e fornecer bicicletas públicas. O programa também prevê a conclusão das obras da Linha Verde. O programa prevê reestruturar os terminais de integração “para melhor operação, conforto e segurança aos usuários”.

O atual prefeito da capital, que tem 64 anos, comandou prefeitura pela primeira vez de 1993 a 1996. Ainda na política, ele foi vereador, deputado estadual constituinte, deputado federal e ministro do Esporte e Turismo.

