Magazine Rafael Ilha é visto na carreata realizada a favor de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2020

Cantor foi vocalista nos anos 1990 da banda Polegar e passou por histórias relacionadas ao vício de crack e cocaína Foto: Reprodução Cantor foi vocalista nos anos 1990 da banda Polegar e passou por histórias relacionadas ao vício de crack e cocaína. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O cantor Rafael Ilha, 47, que foi vocalista nos anos 1990 da banda Polegar e passou por histórias relacionadas ao vício de crack e cocaína, foi visto participando da carreata que aconteceu na tarde de sábado (18), em São Paulo, em defesa do presidente Jair Bolsonaro.

A manifestação era contra medidas de quarentena adotadas pelo governador do Estado, João Dória. Em São Paulo, há restrições ao comércio previstos para durar até o dia 10 de maio e que podem ser prorrogadas.

A justificativa de Dória é evitar um colapso no sistema de saúde com o crescimento de demandas nos hospitais por causa da pandemia do coronavírus.

Rafael Ilha foi visto fazendo selfies dentre de um carro luxuoso com teto solar, nas proximidades da avenida Paulista. Ele chegou a sair pela abertura no teto do carro pra se fotografar.

Entre os manifestantes, também havia quem protestasse contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e até aqueles que pediam uma intervenção militar no governo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine