Inter Rafael Ramos e Edenilson se reencontram em meio a processos judiciais após suposta injúria racial

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Português virou réu na Justiça gaúcha nesta semana após volante colorado acusá-lo de ter chamado de "macaco" . Foto: Reprodução/TV Foto: Reprodução/TV

A partida entre Corinthians e Inter neste domingo (4), terá um encontro do zagueiro do time paulista Rafael Ramos, contra o meio-campista Edenilson, do Inter. A dupla se reencontrará após o episódio da suposta injúria racial do português ao colorado. O episódio resultou na abertura de inquérito e o defensor virou réu nesta semana. No STJD, o julgamento foi adiado a pedido da defesa.

O mais recente capítulo ocorreu na terça-feira (30). Uma denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o jogador foi recebida pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier, da 14ª Vara Criminal e Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.

O desenrolar deixa distante a chance de ver um abraço ou aperto de mão entre os personagens. A situação soma ao fato de ambos serem suplentes em suas equipes. Rafael Ramos é reserva de Fagner, enquanto Edenilson perdeu o lugar para Johnny.

