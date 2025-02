Inter Ramon é apresentado oficialmente pelo Inter

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O contrato com o jogador vai até 2027 Foto: Ricardo Duarte/Inter O contrato com o jogador vai até 2027. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (03), o Inter apresentou oficialmente a nova contratação do clube, o lateral-esquerdo Ramon, que tem contrato com o Colorado até 2027. O jogador esteve presente na Sala de Imprensa do Beira-Rio para conceder a sua primeira coletiva de imprensa.

“Sei da grandeza do Inter. É um Clube gigantesco. Um Clube que pode me ajudar bastante individualmente, e eu espero, também, ajudar ao máximo meus companheiros. Seja atacando, seja marcando, espero me entregar ao máximo e poder ajudar. Estou aqui para aprender, sempre digo isso, com grandes jogadores. O Fernando, Alan Patrick, Thiago Maia, que também já foi meu companheiro em outra equipe. Aprendo o máximo a cada dia, e eles me acolheram. Estou me sentindo abraçado, e espero dar o meu máximo”, disse Ramon.

O vice-presidente de Futebol, José Olavo Bisol, também presente na coletiva, falou sobre as qualidades técnicas do jogador de apenas 23 anos e, junto com o Diretor Executivo André Mazzuco, entregaram uma carteirinha de sócio Colorado para o recém contratado.

“A gente está muito feliz de fazer a apresentação do atleta Ramon, que vem para qualificar o nosso elenco dentro daquilo que a gente já vem, de forma muito transparente, transmitindo para a nossa torcida. Vem, também, fazer frente neste momento importante, que é de uma temporada que se avizinha com vários campeonatos. (…) Peço que todos estejam engajados, confiantes, porque a gente está, sim, fazendo a nossa parte e construindo, certamente, um futuro melhor para o Clube. Seja bem-vindo, Ramon. O teu sucesso é o nosso sucesso, tenho certeza que vais te integrar a este grupo qualificado e a recepção será importante para que tu possas fazer frente e nos ajudar em todos os campeonatos deste ano”, disse o vice-presidente José Olavo.

“É importante entender o nosso modelo de jogo, que tem evoluído desde o ano passado, com o Roger na liderança. É um atleta que vai nos ajudar muito nesse aspecto. É um ativo que a gente coloca para dentro do Clube, um atleta que tem uma projeção importante. Um atleta que tem como característica a velocidade, a força, e tem no apoio ofensivo a mesma dinâmica do apoio defensivo. (…) Uma das nossas premissas é de sempre ter, nas posições, atletas que possam suprir a ausência, um ao outro, com a mesma qualidade. E o Ramon, dentro da nossa posição de lateral-esquerdo, realmente, tendo ele e o Bernabei, a gente fica tranquilo”, completou André Mazzuco.

Admirador do futebol de Bernabei, Ramon também falou sobre suas características que definem seu estilo de jogo.

“Sou um lateral ofensivo, gosto bastante de apoiar, mas também gosto bastante de marcar. Ficar indo e voltando. Estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer toda a torcida colorada pelo carinho e pelo apoio. Antes mesmo de eu estar aqui, eles já estavam mandando mensagem no Instagram, nas redes sociais, e me senti abraçado. (…) No último Brasileiro, o Bernabei foi o melhor lateral-esquerdo. É um grande lateral. A disputa é sempre sadia, sempre em prol do grupo, para o melhor do Inter. Vamos nos ajudando, evoluindo. Tivemos uma conversa curta nos treinos, ele já me orientou de algumas coisas que o Roger gosta, e espero, ao máximo, poder ajudar o grupo. E ele também, porque é sempre o melhor para o Inter”, falou o lateral-esquerdo.

“Sabemos que o Campeonato Brasileiro, nos últimos cinco ou seis anos, está cada vez mais difícil e disputado. Não só o Brasileiro, mas a Copa do Brasil e a Libertadores também. O pensamento é sempre esse, porque muitas das pessoas falam que se está na Europa e vai voltar para o Brasil, é porque é mais fácil. Mas não é. A competitividade aumentou, e isso é muito bom para o atleta, para as equipes, e também para o Brasil, né?!”, disse o jogador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/ramon-e-apresentado-oficialmente-pelo-inter/

Ramon é apresentado oficialmente pelo Inter

2025-02-04