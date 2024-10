Rio Grande do Sul Ranking internacional confirma a UFRGS entre as melhores universidades do País

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Dentre as federais, a instituição aparece em segundo lugar. (Foto: Divulgação/Assufrgs)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um ranking atualizado nesta semana pela revista norte-americana “Times” classifica a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) como a quinta melhor instituição brasileira de ensino superior. Dentre as federais, é a segunda mais bem colocada, perdendo apenas para sua congênere do Rio de Janeiro. Também consta na 600ª posição em âmbito internacional.

No top 20 constam, ainda, as também gaúchas Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), de São Leopoldo e com unidade em Porto Alegre.

No topo da lista geral do País está a Universidade de São Paulo (USP), que também aparece na 199ª colocação do levantamento, intitulado “The Higher Education”. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é a vice-líder nacional.

O estudo – sem trocadilho – avaliou 2.092 universidades de um total de 115 países. Critérios: ensino, pesquisa (qualidade, ambiente, volume, reputação, influência e citações), perspectiva internacional e impacto na indústria (inovações, invenções e consultoria).

Em âmbito internacional, a Universidade de Oxford (Reino Unido) lidera o levantamento pelo nono consecutivo. Logo depois está o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (Estados Unidos), posição antes ocupada pela igualmente norte-americana Universidade de Stanford (que caiu para a 6ª colocação).

Em terceiro, quarto e quinto lugares aparecem as seguintes instituições: Universidade de Harvard (EUA), Princeton (EUA) e Cambridge (Reino Unido).

90 anos

Com quatro campi em Porto Alegre e um no Litoral Norte gaúcho, a UFRGS completou no dia 28 de março o seu 90º aniversário. No mês seguinte, obteve o melhor desempenho de sua história no Índice Geral de Cursos Avaliados (IGC) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A pontuação foi de 4,401, mantendo o crescimento pelo quarto ano consecutivo.

O resultado se refere a 2022, período mais recente na análise. Antes, a instituição havia registrado escores de 4,297 em 2018, 4,300 em 2019 e 4,349 em 2021 (não houve apuração em 2020, primeiro ano da pandemia de coronavírus).

Esse índice faz parte dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior e corresponde à média das notas dos cursos de graduação, conforme o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e dos critérios da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes, vinculada ao Ministério da Educação) no que se refere aos cursos de pós-graduação. A UFRGS se manteve no nível 5, o máximo do IGC.

O levantamento também classificou a instituição como a terceira melhor universidade brasileira e vice-campeã dentre as federais. No topo do ranking geral está é a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com um IGC de 4,586 , seguida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com 4,4167, somente 0,015 acima da federal gaúcha.

Essas e outras informações sobre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (incluindo a programação cultural, que inclui diversas atividades para qualquer interessado) podem ser consultadas na internet. O site oficial é ufgrs.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ranking-internacional-confirma-a-ufrgs-entre-as-melhores-universidades-do-pais/

Ranking internacional confirma a UFRGS entre as melhores universidades do País

2024-10-09