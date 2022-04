Rio Grande do Sul Ranolfo Vieira Júnior anuncia 11 novos secretários do governo do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini O governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, anunciou nesta segunda-feira (4) – quatro dias após assumir o cargo depois da renúncia de Eduardo Leite para concorrer às eleições presidenciais –, os novos secretários do governo do Estado.

Depois da exoneração de 10 secretários, que deixaram o executivo para se candidatar a cargos eletivos em outubro, novos nomes foram confirmados no final da tarde desta segunda.

Confira a lista completa de secretários que foram empossados nesta segunda (4):

Secretaria Extraordinária De Relações Federativas e Internacionais: sai Ana Amélia Lemos e assume Patricia Kotlinski de Carvalho

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura: sai Luiz Henrique Viana, assume Marjorie Kauffmann

Secretaria do Esporte e Lazer: sai Danrlei de Deus Hinterholz, assume Letícia Boll Vargas

Secretaria de Logística e Transportes: sai Juvir Costella, assume Luiz Gustavo de Souza

Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda: sai Ronaldo Nogueira, assume Hamilton Sossmeier

Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social: sai Regina Becker, assume Márcia Pires De La Torre

Secretaria do Turismo: sai Ronaldo Santini, assume Rafael Ayub

Secretaria de Obras e Habitação: sai José Luiz Stédile, assume Volnei Minozzo

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano: sai Luiz Carlos Busato, assume Carlos Rafael Mallmann

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural: sai Silvana Covatti, assume Domingos Velho Lopes

Após o anúncio do novo secretariado, Ranolfo também falou sobre as diretrizes que deve seguir durante o seu período à frente do estado:

“Teremos nove meses de governo, então não vamos reinventar a roda. Vamos dar continuidade a tudo aquilo que está posto. Tenho dito e reafirmo que o governo do Ranolfo, pós-Eduardo, é um governo de continuidade. Dentro daquilo que conseguirmos evoluir, melhor ainda”, disse o novo governador.

Além dos 11 secretários, o governo anunciou também Flávia Colossi Frey como nova Chefe de Gabinete do governador.

Afastamento por lei eleitoral

Ocupantes de diversas funções – que vão desde funcionários públicos a militares e dirigentes de empresas – que pretendam disputar uma vaga nas Eleições 2022 devem se afastar do posto que exerce para se tornar elegível perante a Justiça Eleitoral – até o dia 2 de abril.

Esse afastamento, que pode ser temporário ou definitivo, a depender da função exercida, tem como objetivo evitar o abuso do poder econômico ou político nas eleições por meio do uso da estrutura e de recursos aos quais o servidor tem acesso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul