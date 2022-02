Geral Raro diamante negro que pode ter origem espacial é vendido por 22 milhões de reais

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2022

O raro exemplar de diamante negro batizado de “O Enigma” tem idade estimada em mais de um bilhão de anos. (Foto: Sotheby's)

Foi vendido por US$ 4,3 milhões (R$ 22 milhões na cotação atual) o raro exemplar de diamante negro batizado de “O Enigma”, cuja idade é estimada em mais de um bilhão de anos. Especialistas acreditam que o artefato pode ter tido sua origem em um meteorito que teria colidido com o planeta Terra. O objeto foi arrematado com criptomoedas em leilão que terminou na quarta-feira.

Poucas informações sobre a origem do diamante foram divulgadas. Segundo a casa de leilões Sotheby’s, responsável pela venda, o diamante negro fez parte de uma coleção privada por duas décadas.

A Sotheby’s o chamou de “maravilha cósmica” antes do leilão. “Acredita-se que esse tipo específico de diamante negro foi criado a partir de impactos meteóricos que produzem deposição de vapor químico natural ou de uma origem extraterrestre – a partir de explosões de supernovas que formaram asteroides portadores de diamantes que finalmente colidiram com a Terra”, declarou a casa de leilões em um comunicado.

Especialistas levaram três anos transformando o diamante bruto em uma joia de 55 faces, cuja configuração foi inspirada no símbolo de poder e proteção em forma de palma do Oriente Médio, o Hamsa, que também está associado com o número cinco.

Embora o valor pago pelo diamante impressione, para os especialistas não foi algo que corresponda à grandiosidade da peça. “O preço d’O Enigma não chegou muito bem a níveis intergalácticos. Mas, o que não pode ser negado é que é um diamante que lhe dá uma capacidade inigualável de se gabar”, disse Tobias Kormind, diretor-gerente da maior joalheria online da Europa, a Mayfair.

“O tamanho, a forma e a fonte do diamante Enigma o tornam inovador e incrível”, acrescentou. “A maioria dos diamantes são cortados em uma das 10 formas populares, mas a forma do Enigma se assemelha a uma mão”, afirmou.

O artefato é um carbonado, a forma mais resistente de um diamante natural. A pedra é considerada rara e é encontrada em poucos lugares, entre eles no Brasil e na República Centro Africana.

A tese de uma suposta origem extraterrestre vem do fato de que carbonados costumam ser encontrados na superfície do planeta e não no subsolo. A presença de osbornita na sua composição é outro indicativo dessa possibilidade, já que é um mineral encontrado em meteoritos.

Em entrevista à BBC News, Aaron Celestian, geólogo do Museu de História Natural de Los Angeles, nos Estados Unidos, disse que outra possibilidade é a de que carbonados tenham surgido em profundidades extremas, muito além do ponto em que diamantes costumam se formar. As informações são do jornal O Globo e do site Olhar Digital.

