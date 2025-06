Mundo Reação ensaiada? Saiba por que o Irã avisou Estados Unidos e Catar antes de atacar

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

Logo após o ataque iraniano, o aiatolá Ali Khamenei publicou um post no X com a imagem de uma bandeira dos EUA em chamas. (Foto: Reprodução)

O Irã avisou o Catar e os Estados Unidos de que atacaria uma base americana em território catariano com horas de antecedência, nessa segunda-feira (23). As informações foram confirmadas por autoridades iranianas ao jornal The New York Times e à agência de notícias Reuters.

Contexto: O Irã lançou pelo menos seis mísseis contra a base de Al Udeid, que abriga mais de 10 mil soldados no Catar. A unidade é a maior dos Estados Unidos no Oriente Médio.

Segundo a mídia estatal iraniana, o país estava lançando a operação “Anunciação da Vitória” como resposta aos ataques dos EUA contra instalações nucleares no fim de semana.

O Irã afirmou ainda que o número de mísseis disparados foi equivalente ao de bombas lançadas pelos EUA contra seu território.

As Forças Armadas iranianas disseram que o ataque foi um sucesso, com alto poder destrutivo.

Por outro lado, o Catar declarou que todos os mísseis foram abatidos. Não há registros de mortos ou feridos.

Aviso prévio: Segundo o New York Times e a Reuters, autoridades iranianas entraram em contato com os EUA e o Catar para informar sobre o ataque horas antes da operação.

O aviso aos americanos foi feito por dois canais diplomáticos distintos.

Três autoridades do Irã afirmaram que o governo catariano recebeu detalhes da operação com antecedência.

Momentos antes do ataque, o Catar fechou seu espaço aéreo, enquanto a embaixada dos EUA no país pediu que cidadãos americanos permanecessem em locais seguros.

Imagens de satélite obtidas pelo New York Times mostram que a base dos EUA no Catar estava praticamente vazia nesta segunda-feira, com apenas uma aeronave em solo — no início do mês, vários aviões estavam estacionados no local.

Na semana passada, o Irã já havia sinalizado que poderia atacar bases dos EUA no Oriente Médio caso os americanos bombardeassem estruturas iranianas.

Operação “ensaiada”? As informações fornecidas por autoridades iranianas à imprensa internacional indicam que a ação dessa segunda-feira foi “ensaiada” com os próprios alvos.

O Irã tenta se equilibrar entre duas narrativas: uma voltada ao público interno e outra à comunidade internacional.

Ao atacar uma base americana, o regime iraniano mostra para sua população que está reagindo à ofensiva militar dos EUA e que possui capacidade bélica.

Por outro lado, ao comunicar o ataque com antecedência, deixa claro que a operação teve caráter simbólico.

O Irã já adotou estratégias semelhantes no passado. Em 2020, por exemplo, também avisou o Iraque antes de lançar mísseis contra uma base americana no país.

Em resumo, o Irã lançou uma resposta militar com pouco ou nenhum poder de destruição, o que evita uma escalada no conflito e mantém aberta a possibilidade de uma solução diplomática.

Narrativas: Em meio ao conflito, EUA e Irã trocam ameaças. Tanto o presidente Donald Trump quanto o aiatolá Ali Khamenei fizeram discursos prometendo novas retaliações.

Logo após o ataque iraniano dessa segunda-feira, Khamenei publicou um post no X com a imagem de uma bandeira dos EUA em chamas.

“Não fizemos mal a ninguém e não aceitaremos nenhum tipo de agressão, sob nenhuma circunstância”, escreveu o líder iraniano.

Já Trump disse que a resposta do Irã ao ataque dos EUA foi “muito fraca”. Ele também agradeceu a Teerã por ter avisado sobre a ação com antecedência.

“Talvez o Irã agora possa caminhar rumo à paz e à harmonia na região, e incentivarei com entusiasmo que Israel faça o mesmo”, escreveu.

