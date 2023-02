Futebol Real Madrid vence e garante vaga na decisão do Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

Adversário dos Merengues na decisão é o Al Hilal (Arábia Saudita), que bateu o Flamengo por 3 a 2 na outra semifinal Foto: Fifa/Divulgação Adversário dos Merengues na decisão é o Al Hilal (Arábia Saudita), que bateu o Flamengo por 3 a 2 na outra semifinal. (Foto: Fifa/Divulgação) Foto: Fifa/Divulgação

O Real Madrid (Espanha) garantiu presença na grande decisão do Mundial de Clubes da Fifa após golear o Al Ahly (Egito) por 4 a 1, na tarde desta quarta-feira (8) no Estádio Prince Moulay El Hassan, no Marrocos. O adversário dos Merengues na decisão é o Al Hilal (Arábia Saudita), que bateu o Flamengo por 3 a 2 na outra semifinal.

O jogo

Mesmo diante de um Real Madrid desfalcado (pois não contou com importantes nomes como o atacante francês Benzema, o goleiro belga Courtois e o zagueiro brasileiro Éder Militão), o Al Ahly iniciou o jogo das semifinais de forma muito cautelosa, se fechando na defesa e permitindo que a equipe espanhola ficasse com a bola. De início a postura deu resultado, pois os Merengues pouco criaram.

Porém, o tempo passou e os egípcios passaram a sair mais para o jogo, oferecendo espaços para o Real atacar com mais efetividade. Assim, o primeiro gol espanhol saiu um pouco antes do intervalo. Aos 41 minutos, Metwaly errou o domínio e Vinícius Júnior aproveitou para sair em velocidade e bater por cobertura para marcar um bonito gol.

Na volta do intervalo, o Real mostrou logo que não daria qualquer chance de reação, pois, com 1 minuto de bola rolando, o uruguaio Valverde aproveitou rebote dado pelo goleiro El Shenawy em chute de Rodrygo para ampliar.

Aos 19 minutos o Al Ahly ainda descontou em gol em cobrança de pênalti de Maaloul, mas a equipe espanhola marcou mais duas vezes (com Rodrygo aos 46 e Arribas aos 52) para confirmar a vaga na grande decisão.

Próximos jogos

A partida também serviu para definir o adversário do Flamengo na disputa pelo terceiro lugar, a partir das 12h30 (horário de Brasília) do próximo sábado (11) em Rabat. A grande decisão da competição será disputada no mesmo dia e local, mas a partir das 16h (horário de Brasília).

