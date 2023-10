Rio Grande do Sul Realidade virtual auxilia no treinamento de policiais militares no Rio Grande do Sul

21 de outubro de 2023

Ferramenta transporta a realidade para dentro do ambiente virtual. Foto: Gustavo Mansur/Secom Foto: Gustavo Mansur/Secom

Uma tecnologia inovadora passou a ser utilizada de forma inédita no Rio Grande do Sul para auxiliar no treinamento de policiais militares. Óculos de realidade virtual desenvolvidos por estudantes universitários estão sendo incorporados na preparação de agentes da Brigada Militar para aperfeiçoar o atendimento às ocorrências. Simulando diversos cenários e atividades ligadas à rotina policial, a ferramenta pode ajudar no enfrentamento de situações complexas.

Elaborada pelo Centro Universitário UniRitter, a ferramenta transporta a realidade para dentro do ambiente virtual. Os óculos permitem ao policial imergir em diferentes ambientes, reproduzindo atividades que exigem conhecimento técnico. O objetivo é aperfeiçoar o trabalho dos policiais militares, tornando sua atuação cada vez mais precisa e assertiva.

Segundo o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), Major Costa Limeira, o projeto é pioneiro em todo o Brasil. “Fizemos um mapeamento e identificamos que nenhuma outra polícia do país tem uma ferramenta como essa. Existem simuladores de realidade virtual, mas não há referência no Brasil de um formato construído e direcionado, desde o princípio, para a atividade policial militar”, afirmou. “Além disso, essa ferramenta propõe uma visão integrada e multidisciplinar, envolvendo, dentro da mesma aplicação, tanto o treinamento policial como a possibilidade de atendimento psicológico e de avaliação de saúde e nível de estresse do policial. Não encontramos um modelo semelhante até o momento.”

BM Verso

Como utiliza a plataforma Metaverso, o recurso foi denominado BM Verso. A ideia surgiu em março deste ano, quando o 1º BPM conheceu ferramentas de realidade virtual desenvolvidas pela UniRitter para o treinamento de profissionais da área da saúde. O batalhão propôs, então, a criação de recursos voltados para o contexto do policial militar. A instituição de ensino topou o desafio e apresentou um protótipo um mês depois.

Posteriormente, a ferramenta foi sendo aperfeiçoada a partir da colaboração dos próprios militares, que puderam testar a tecnologia e apresentar ideias e sugestões. Com base nas vivências e no cotidiano da carreira militar, os alunos inseriram e ajustaram funcionalidades e elementos, tornando a ferramenta cada vez mais fidedigna. Na plataforma, há reproduções do 1º BPM e de ruas e prédios de Porto Alegre.

Ao colocar os óculos de realidade virtual, o policial é exposto a uma série de situações nas quais é desafiado a agir e a escolher a melhor conduta. “Temos a certeza de que vai ser uma excelente ferramenta para o treinamento e, principalmente, para o aperfeiçoamento do processo de tomada de decisão por parte dos policiais”, acrescentou Limeira.

