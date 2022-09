Agro Rebanho bovino bate recorde no Brasil, com 224,6 milhões de animais

23 de setembro de 2022

O recorde anterior de cabeças de gado no País havia sido registrado em 2016 Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias O recorde anterior de cabeças de gado no País havia sido registrado em 2016 (Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias) Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

O rebanho bovino cresceu pelo terceiro ano consecutivo no Brasil em 2021 e alcançou o número recorde da série histórica do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal, divulgada nesta sexta-feira (23).

O aumento de 3,1% na comparação com 2020 fez o número de cabeças de gado chegar a 224,6 milhões, ultrapassando o recorde anterior, de 2016 (218,2 milhões).

De acordo com a analista da pesquisa, Mariana Oliveira, o ano passado foi marcado pela retenção de fêmeas para a produção de bezerros, assim como já havia ocorrido em 2020, em contraponto à queda no abate de bovinos, devido à falta de animais prontos para o procedimento.

Mato Grosso, como em 2020, foi líder no ranking estadual, com 32,4 milhões de cabeças, ou 14,4% do efetivo nacional. A seguir, veio Goiás (10,8%). No ranking municipal, a liderança seguiu com São Félix do Xingu (PA), alcançando 2,5 milhões de cabeças.

O valor de produção dos principais produtos pecuários chegou a R$ 91,4 bilhões. A produção de leite concentrou 74,5% desse valor, seguida pela produção de ovos de galinha (23,9%).

A produção de leite foi estimada em 35,3 bilhões de litros em 2021, número que demonstra estabilidade na comparação com 2020. Entre as regiões, a Sul voltou a liderar, como tinha acontecido entre 2014 e 2018. Entretanto, apenas a Região Nordeste, terceira no ranking, teve crescimento na produção (12,8%) e alcançou a marca de 5,5 bilhões de litros.

Suínos

O rebanho de suínos cresceu 3,2% em 2021, chegando a 42,5 milhões de animais, o maior efetivo nacional da série histórica da pesquisa. A Região Sul continua como a principal criadora de porcos: 21,4 milhões de animais, metade do efetivo nacional. Com 8,4 milhões de cabeças – crescimento de 7,8% –, Santa Catarina seguiu liderando em nível estadual, seguida por Paraná e Rio Grande do Sul.

Entre os municípios, mais uma vez Toledo (PR) apresentou o maior efetivo, seguido por Uberlândia (MG) e Rio Verde (GO).

