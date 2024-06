Olimpíada Rebeca Andrade fatura dois ouros na última competição antes da Olimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Campeã olímpica dá show no Troféu Brasil a pouco mais de um mês para os Jogos de Paris e vence nas barras assimétricas e na trave. (Foto: Reprodução)

Rebeca Andrade conquistou dois ouros no Troféu Brasil de ginástica artística. Nesse domingo (23), a campeã olímpica confirmou o favoritismo nas barras assimétricas e venceu com 14,633 pontos o torneio nacional, último teste antes das Olimpíadas de Paris. A ginasta do Flamengo também levou o título da trave mesmo com uma queda, com 13,633 pontos. Jade Barbosa foi a campeã do solo embalada por Britney Spears.

Vice-campeã mundial das barras em 2021, Rebeca fez sua série com todas as ligações, aumentando a nota de dificuldade em três décimos em relação à classificatória, quando tirou 14,800 pontos. Só que os árbitros foram mais rigorosos na final deste domingo e deram à ginasta do Flamengo 14,633 pontos (6,2 de dificuldade). Jade Barbosa completou a dobradinha flamenguista, com 13,200 pontos.

Na trave, aparelho em que foi bronze no último Mundial, Rebeca também aumentou a dificuldade da série incluindo pela primeira vez em competição uma sequência de três acrobacias (flick + layout + layout). A ginasta já se encaminhava para o final da prova quando se desequilibrou em uma acrobacia e sofreu a queda. Mesmo com a falha, ela completou bem a prova e conseguiu 13,633 pontos para levar o título (6,1 de dificuldade). Duas vezes finalista olímpica da trave, Flávia Saraiva também sofreu uma queda e acabou fora do pódio, com 12,667.

2024-06-23